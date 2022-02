Air Arabia Maroc. Lancement d’une nouvelle liaison directe entre Barcelone et Oujda

Air Arabia Maroc vient fraîchement d’annoncer le lancement d’une nouvelle liaison directe entre Barcelone et Oujda. Cette dernière devrait être effective à partir du 27 mars 2022.



Dans le détail, les vols sont programmés au départ d’Oujda le vendredi et le dimanche à 10H50 (heure locale) avec une arrivée à Barcelone à 14H35 (heure locale), indique la compagnie. Au départ de Barcelone, les vols sont programmés vendredi et dimanche à 10H25 (heure locale) avec une arrivée à Oujda à 10H05 (heure locale). Par ailleurs, les clients de la compagnie pourront désormais réserver leurs vols directs entre Oujda et Barcelone à partir du site web d’Air Arabia, en contactant le centre d’appels ou les agences de voyages agréées.



À noter qu’Air Arabia rappelle à ses clients que le port du masque est obligatoire sur tous ses vols et que les clients doivent se conformer aux conditions et exigences des pays de départ et de destination. Les informations au sujet de ces restrictions sont disponibles sur le site de la compagnie et sur les sites des autorités locales des pays de destination et de départ.