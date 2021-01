Air Arabia : nouvelle liaison internationale à partir de Nador

Connue pour son dynamisme, sa culture et sa joie de vivre, la nouvelle destination abrite des endroits à visiter, comme l’incontournable musée de l’enfant du pays : Pablo Picasso.

Après Tanger et Casablanca, le leader du transport aérien à bas coût dans la région permettra de rejoindre la capitale de la Costa del Sol au départ de l’aéroport Nador-Al Aroui à raison de 2 vols par semaine, tous les mercredis et dimanches, selon le planning suivant :

Lire aussi | Le groupe Myher accélère ses investissements dans la région de Lâayoune malgré la crise du Covid19

Air Arabia Maroc renforce ses liaisons avec la capitale de la Costa del Sol en la reliant à Nador. Connue pour son dynamisme, sa culture et sa joie de vivre, Malaga offre des saveurs, certaines piquantes et colorées, comme l’incontournable musée de l’enfant du pays : Pablo Picasso. Tournée vers le tourisme culturel et linguistique, Malaga est aussi une ville qui bouge économiquement. Son port de commerce est le deuxième plus grand d’Espagne. La cité attire ainsi de plus en plus de touristes, d’affaires ou de loisirs, qui profitent de cette excellente base de séjour pour découvrir la région. Avec cette nouvelle liaison, Air Arabia Maroc poursuit le renforcement de son programme de vols au départ de Nador. En plus de Malaga, les clients de la compagnie peuvent depuis l’aéroport Nador Al-Aroui rejoindre : Cologne, Bruxelles, Barcelone, Palma de Majorque, Montpellier et Amsterdam en Europe et, Casablanca et Tanger au Maroc.

Lire aussi | Communication de marque : ce que cache le changement de logo des constructeurs

Air Arabia rappelle que Le port du masque est obligatoire sur l’ensemble des vols et que ses clients doivent se conformer aux conditions et exigences des pays de départ et de destination.