Air France KLM. Nicolas Fouquet prend la tête de la direction Afrique du Nord-Sahel

Il a été nommé, depuis le 1er septembre 2021, directeur général d’Air France KLM pour la région Afrique du Nord-Sahel basé à Casablanca.

Nicolas Fouquet succède à Pierre Muracciole qui a cessé ses fonctions de directeur général d’Air France-KLM pour la région à cette même date. Cette région regroupe 7 pays, à savoir le Maroc, l’Algérie, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et la Tunisie, souligne Air France-KLM. Nicolas Fouquet a débuté sa carrière au Maroc chez Maroc Aviation et le Bureau Veritas Maroc, avant de rejoindre Air France-KLM en décembre 2000.

Il occupa plusieurs postes au sein d’Air France-KLM, notamment la Direction des Opérations Sols Europe & Afrique du Nord avant de prendre la Direction des opérations du HUB de Paris-Charles de Gaulle, en charge du management opérationnel de 760 vols quotidiens. Avec plus de 20 ans d’expérience dans le domaine du transport aérien, le diplômé de l’École Nationale de l’Aviation Civile en tant qu’Ingénieur/Techniques Aéronautiques est reconnu à la fois comme un expert en management opérationnel dans des environnements complexes et pour ses capacités à diriger des programmes de transformations et d’amélioration du traitement client, ajoute la compagnie aérienne.