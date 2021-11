Air France. Préparation du retour des voyageurs après la décision de suspension des vols

Dans le cadre de la stratégie nationale de gestion de la pandémie du COVID 19, les autorités marocains ont décidé la suspension des vols à destination et en provenance de France à partir du dimanche 28 novembre à 23H59. Voici les modalités prévues par Air France.

La compagnie Aérienne va maintenir les vols au départ et en provenance de France le 26, 27 et 28 novembre, tout en adaptant son flux ou en le renforçant si besoin. Les vols France-Maroc réservés entre le 29 novembre et le 5 décembre sont annulés.Les clients concernés par les annulations peuvent demander le remboursement de leur réservation. Pour ceux dont le vol est maintenu, la politique commerciale d’Air France leur permet de reporter leur voyage sans frais de modification, ou de l’annuler et obtenir un avoir remboursable ou un remboursement (selon les conditions tarifaires de leur billet).

Lire aussi | Ce nouveau variant qui inquiète: L’Union Européenne suspend tous les voyages en provenance d’Afrique Australe

Pour les vols au départ du Maroc, la compagnie aérienne est en attente des modalités applicables à compter du 29 novembre 2021. Les clients ayant déjà effectué des réservations seront informés individuellement dès que possible.