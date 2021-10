Air France prolonge son offre au départ de Tanger

Air France poursuit le renforcement de sa desserte du Maroc. L’été dernier, Air France avait lancé une nouvelle liaison saisonnière au départ de Tanger vers le hub d’Air France à Paris-Charles de Gaulle. Fort de son succès, cette liaison est prolongée pour la saison hiver 2021.

Ce sont ainsi deux vols hebdomadaires qui seront proposés au départ de Tanger, et qui viendront s’ajouter à l’offre d’Air France au départ de Casablanca, de Rabat et de Marrakech. Au total, jusqu’à 65 vols seront assurés chaque semaine entre ces destinations et Paris, permettant ainsi des correspondances vers l’ensemble du réseau court, moyen et long-courrier de la compagnie.

Les réservations sont d’ores et déjà ouvertes dans l’ensemble des points de vente Air France dont http://airfrance.ma. Ce programme de vols est susceptible d’évoluer en fonction des restrictions de voyage. Depuis le début de la crise du COVID-19, Air France ajuste son offre en temps réel en tenant compte de l’évolution de la situation sanitaire. Avant tout déplacement, Air France invite ses clients à vérifier les conditions d’entrée et les documents requis à l’arrivée à destination. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site http://airfrance.traveldoc.aero.