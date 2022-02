Air Nostrum annonce de nouvelles liaisons vers le Maroc

Air Nostrum annonce le lancement de nouvelles liaisons entre l’Espagne et le Maroc. La compagnie aérienne franchisée d’Iberia annonce qu’à partir du 1er juin (et jusqu’au 29 octobre), elle assurera des vols de Malaga à Casablanca, Tétouan, Tanger et Nador.

Dans le but de « satisfaire la demande croissante notée principalement en été », Air Nostrum va inaugurer cette saison la liaison Malaga-Tétouan et reprendra, comme les années précédentes, d’autres liaisons clés telles que Malaga-Casablanca et Malaga-Tanger, fait savoir Preferente. Elle assurera également des vols vers Nador depuis Alicante et Palma de Majorque à partir du 1er juin jusqu’au 4 septembre. Elle entend proposer « dans tous les cas possibles des horaires qui facilitent les correspondances à Madrid avec le reste des destinations du groupe Iberia » et promet des prix intéressants aux clients qui réserveront avant le 31 mars.