Akdital reçoit le feu vert pour son introduction en bourse

Akdital, le leader de la santé au Maroc, propose la cession au public d’actions pour un montant de plus de 4 millions de dirhams suite à son introduction en bourse. Par cette opération, évaluée à 1,2 milliard de dirhams, le groupe Akdital vise à accompagner sa croissance et son développement procédant par augmentation du capital social réservée au public à hauteur d’un montant (prime d’émission incluse) de 799.998.000 de dirhams.

La période de souscription est prévue du mardi 29 novembre 2022 au mardi 06 décembre 2022 à 15H30 inclus, fait savoir l’entreprise, précisant que le prix de l’action est fixé à 300 MAD. A signaler que CFG Finance est le conseiller financier et le coordinateur global de l’Opération, ajoute la même source.

Akdital opère actuellement 15 infrastructures de santé multidisciplinaires à travers le Royaume (Casablanca (8), El Jadida (2), Agadir (2), Tanger (2) et Safi (1)). Le Groupe, qui compte aujourd’hui une capacité de 1.602 lits, soit plus de 15% de l’offre nationale privée, prévoit l’ouverture courant décembre 2022, de 2 nouveaux établissements de santé à Salé (Hôpital privé et Centre d’oncologie) d’une capacité totale de 220 lits qui porteront à 1.822 la capacité litière du Groupe à fin 2022.