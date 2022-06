Akhannouch appelle les départements ministériels à accélérer la mise en œuvre de la généralisation de la protection sociale

Selon un communiqué du Département du Chef du gouvernement, M. Akhannouch, qui présidait une réunion sur la généralisation de la protection sociale, a rappelé les Hautes Instructions Royales portant sur la généralisation de la protection sociale à tous les Marocains, soulignant que la mise en œuvre de ce chantier sociétal, aura un impact direct et tangible en matière d’amélioration des conditions de vie des Marocains et la préservation de leur dignité, ainsi que la construction de l’État social.

Lire aussi | Le Togo ouvrira un consulat à Dakhla

Cette réunion, à laquelle ont pris part la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, le ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, en plus du Directeur Général de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), Hassan Boubrik, permet au gouvernement de suivre la mise en œuvre du chantier de la généralisation de la protection sociale et de s’informer sur l’état d’avancement des travaux et ce, dans le respect du calendrier relatif à ce chantier, indique la même source.

Lire aussi | L’UE accepte d’harmoniser les chargeurs des appareils portables d’ici 2024

A rappeler que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a présidé le 14 avril 2021 au Palais Royal de Fès, la cérémonie de lancement de la mise en œuvre du projet de généralisation de la protection sociale et de signature des premières conventions y afférentes. Ce chantier Royal, qui bénéficiera dans un premier temps aux agriculteurs, artisans et professionnels de l’artisanat, aux commerçants, professionnels et prestataires indépendants soumis au régime de contribution professionnelle unique (CPU), au régime de l’auto-entrepreneur ou au régime de la comptabilité, devra s’étendre, dans un second temps, à d’autres catégories dans la perspective de la généralisation effective de la protection sociale à tous les citoyens.