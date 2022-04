Akhannouch préside la troisième réunion interministérielle sur le projet de nouvelle Charte de l’Investissement

Lire aussi | Les grands axes de la nouvelle Charte de l’investissement exposés devant S.M. le Roi

Il s’agit également du suivi des relations Etat-CGEM-GPBM pour associer activement le secteur privé et le secteur bancaire en tant que relais dans la dynamisation de l’investissement, et l’accélération des chantiers de réformes facilitant l’acte d’investir et d’entreprendre, et en priorité ceux en lien avec la simplification et digitalisation des procédures ; la déconcentration administrative; les documents d’urbanisme et autorisations urbanistiques ; le foncier et le financement et l’accès à la commande publique.

Lire aussi | Leila Benali : « le stock de sécurité du diesel est de seulement 26 jours au Maroc »

La réunion s’est tenue en présence de Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur, Mohamed Hajoui, Secrétaire général de Gouvernement, Nadia Fettah, ministre de l’Economie et des Finances, Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, Fatima Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, Mohcine Jazouli, ministre délégué auprès du Chef de gouvernement, chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des politiques publiques, Ghita Mezzour, ministre déléguée auprès du Chef du Gouvernement chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’Administration.

Rappelons que le projet, qui s’inscrit dans l’esprit et l’ambition du Nouveau modèle de développement, se fixe comme objectif d’inverser la tendance actuelle où l’investissement privé représente près d’un tiers seulement de l’investissement total, l’investissement public représentant les deux tiers. Il prévoit ainsi de porter la part de l’investissement privé aux deux tiers de l’investissement total à l’horizon 2035.