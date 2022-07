al Amana Microfinance décroche un financement de 8 millions de dollars auprès de l’IFC

La Société Financière Internationale (IFC) donne un nouveau coup de pouce au secteur de la microfinance au Maroc. IFC vient en effet d’accorder un financement de 8 millions de dollars à al Amana Microfinance pour, entre autres, améliorer l’accès au financement aux microentreprises.

La Société financière internationale (IFC) et al Amana Microfinance poursuivent leur partenariat de longue date avec un nouveau programme. Il s’agit d’un nouveau financement pour améliorer l’accès au financement au profit des microentreprises, et en particulier celles dirigées par des femmes, soutenir également l’activité économique, la création d’emplois, et la relance post-COVID-19. En vertu de l’accord signé vendredi dernier, IFC accordera ainsi une enveloppe de 8 millions de dollars à al Amana Microfinance, qui lui permettra de renforcer son impact et couvrir davantage de micro-entrepreneurs et d’entreprises informelles, avec au moins la moitié du prêt qui sera destinée à soutenir les femmes et les entreprises détenues par des femmes.