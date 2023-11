Guerguerat. Al Barid Bank inaugure la première agence bancaire de la ville du sud du Maroc [Vidéo]

A l’occasion de la commémoration du 48 ème anniversaire de la Marche Verte, Al Barid Bank marque le coup et inaugure, le mardi 7 novembre 2023, la première agence de la ville de Guerguerat. Un acte patriotique, et un exemple à suivre, qui réaffirme la vocation patriotique de cet établissement public historique d’être au service de tous les Marocains là où ils sont dans le territoire marocain.

Cette initiative s’inscrit pleinement dans la dynamique de développement des provinces du Sud du royaume, prônée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et affirmée lors de son discours prononcé le 6 novembre 2022 à l’occasion du 47e anniversaire de la Marche Verte. Dans cette allocution, le souverain avait encouragé les acteurs économiques à poursuivre leurs investissements dans les provinces du Sud en mettant un accent sur les projets à vocation sociale.

Dans ce sillage, Al Barid Bank, et plus largement, le groupe Barid Al-Maghrib agissant en temps que facteurs socialement engagés, riches de leur valeur de citoyenneté et d’inclusivité œuvrent activement à offrir à tous les Marocains une gamme complète de services postaux et bancaires accessibles utiles, au juste prix, reflétant leur engagement et leur contribution constante pour le développement de l’inclusion financière et ce, dans les quatre coins du royaume.

« Nous avons décidé de créer la première agence bancaire de la ville de Guerguerat conformément aux instructions royales. Dans son discours du 6 novembre 2022, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, avait donné ses orientations pour le développement économique et social des provinces du sud », a déclaré Al Amine Nejjar, président du directoire d’Al Barid Bank.

Et d’ajouter que « cette agence va donc permettre aux clients d’avoir accès aux différents services bancaires mais aussi aux services postaux et à travers la création d’une agence de la filiale de Barid Cash ils vont pouvoir opérer toutes les transactions de transfert d’argent et de paiement des factures. A travers cette inauguration, Al Barid Bank réaffirme son slogan d’être pour tous les Marocains mais aussi là où ils se trouvent sur le territoire marocain ».