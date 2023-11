Alerte. Demi-finale EST-WAC : Les supporters du Wydad encourent un gros risque en Tunisie

Il est fortement déconseillé aux supporters du Wydad de se rendre en Tunisie, le pays traverse actuellement une période de tension politique et sécuritaire particulièrement délicate. Accompagner le Wydad de Casablanca en Tunisie représente un voyage à haut risque, mettant en péril la vie des ultras et de tous les supporters du club marocain, traqués par des groupes d’individus armés de sabres.

Le match se déroulera dans un contexte politique tendu au niveau national. Le pays est en état d’alerte générale. Cinq individus, emprisonnés pour leur implication dans des attaques « terroristes » et considérés comme « dangereux » se sont évadés de la plus grande prison de Tunisie, selon le ministère de l’Intérieur. Les autorités tunisiennes tentent de rassurer les visiteurs en affirmant que la situation est sous contrôle, mais la réalité est toute autre, comme l’indique notre envoyé spécial à Tunis. Des bandes cagoulées armées de sabres et de couteaux menacent de s’en prendre aux ultras et traquent tous les supporters du Wydad. Le témoignage de notre envoyé spécial est glaçant.

Alors qu’il cherchait à se restaurer dans un snack en compagnie de deux collègues marocains, ils ont été pris au piège par une bande d’individus cagoulés et armés jusqu’aux dents de sabres et de couteaux. « Ils nous ont demandé si nous étions des ultras, nous avons répondu que nous sommes des journalistes venus couvrir le derby maghrébin. Ils nous ont dit que nous avons de la chance d’être des journalistes, sinon ils nous auraient massacrés ! ».

Reconnus pour être de mauvais perdants, les Tunisiens vont certainement s’en prendre aux ultras du Wydad. La situation risque de devenir bien plus dangereuse en cas de victoire des visiteurs casablancais. Pour rappel, le Wydad a battu l’EST (1-0) lors du match aller à Casablanca, disputé dimanche dernier au stade du complexe Mohammed V.