Alerte météo. Une vague de chaleur attendue dans plusieurs régions du Royaume

Une vague de chaleur avec des températures allant de 40 à 46°C est prévue du vendredi 19 au dimanche 21 août courant dans plusieurs régions du Royaume. C’est ce que vient d’annoncer la Direction générale de la météorologie (DGM).



Dans le détail, des températures qui oscillent entre 40 et 43°C sont attendues vendredi et samedi à Moulay Yacoub, Fès, Meknès, Taounate, Ouezzane, Khemisset, Sidi Slimane, Sidi Kacem, Fkih Ben Salah, Khouribga, Béni Mellal, Settat, Marrakech, Rehamna, et El Kelaâ des Sraghna, a indiqué la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Les provinces d’Errachidia, Zagora, Tata, Taroudant, Assa-Zag, Es-Semara, ainsi que l’intérieur des provinces d’Essaouira, Guelmim, Boujdour, Aousserd et Oued Ed-Dahab connaîtront, pour leur part, des températures allant de 42 à 46°C, les samedi et dimanche, a fait savoir la même source.