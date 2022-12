Alertes orange et rouge : Pluies fortes parfois orageuses et chute de neige du mercredi au vendredi dans plusieurs provinces du Royaume

Des précipitations variant entre 35 et 45 mm (niveau de vigilance orange) s’abattront mercredi de 10h à 20h, sur les provinces de Taounate, Sidi Kacem, Sidi Slimane et Kénitra et entre 20 à 35 mm sont prévues à Rabat, Skhirate-Temara, Salé, Khémisset, El Jadida, Mohammedia, Benslimane et Casablanca, selon la même source.



Aussi, des pluies oscillant entre 35 et 50 mm sont attendues du mercredi à 18h au jeudi à 06h dans les provinces d’Ifrane, Khénifra, Khouribga, Beni Mellal et Taza.



D’autre part, des rafales de vent assez fortes (50 à 70 km/h) sont prévues, mercredi et jeudi, sur les plaines au nord d’Essaouira, le Rif, le Saiss et les Haut et Moyen-Atlas.



Par ailleurs, des chutes de neige de 20 à 40 cm (niveau de vigilance organe) concerneront du jeudi à 10h au vendredi à 20h les provinces d’Ifrane, Boulemane, Beni Mellal, Azilal et Midelt, a conclu la DGM.