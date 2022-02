Le marché de l’emploi au Maroc fait face depuis deux ans à des mutations inédites dues à un contexte de crise sanitaire et économique sans précédent. Comment le marché réagit-il ? Quels seront les secteurs qui embaucheront le plus dans les mois à venir ? Quels sont les profils les plus recherchés cette année ? Alexandra Montant, Directrice générale adjointe de ReKrute.com, nous livre les tendances du marché marocain de l’emploi en 2022.

Alexandra Montant : Depuis septembre 2021, on note une reprise forte de l’emploi et un nombre d’offres d’emploi qui a retrouvé son rythme d’avant COVID en 2019. La reprise est donc réelle et sur presque tous les secteurs (ceux comme le Tourisme restent malheureusement très atteints encore). Même des secteurs en arrêt comme l’aéronautique semblent retrouver des couleurs. C’est donc un signe très positif.

Cette tendance est d’ailleurs mondiale, l’emploi explose. Mais ce qui est mondial aussi, est un réel changement dans le comportement des personnes actives. Les attentes sont plus fortes de la part des salariés, les gens ont aujourd’hui un réel besoin de sens dans leur quotidien, de bien-être. On note ainsi beaucoup de démissions, et souvent sur des collaborateurs présents depuis des années au sein de l’entreprise. Les départs n’ont pas toujours pour cause d’ailleurs le fait de rejoindre une autre structure, mais sont souvent guidés par un besoin de liberté tout simplement, de mieux être. On voit naître des vocations, des revirements de carrière… Bref, les entreprises doivent se préparer à ce tsunami pour mieux fidéliser leurs meilleurs collaborateurs !

Challenge : Quels seront les secteurs qui embaucheront le plus dans les mois à venir ?

Je crois que les grandes tendances resteront les mêmes, car depuis des années on note toujours les plus gros volumes de recrutement dans le secteur de l’IT et des Centres d’Appels concernant les cadres. L’automobile avait pour coutume d’être dans le TOP 5, mais est-ce que cela sera-t-il encore de même avec la crise mondiale des composants ? Les banques, elles aussi dans le TOP 5 en général, recruteront probablement moins avec la digitalisation de leur métier. La distribution quant à elle, risque de fortement se développer encore au Maroc.

Challenge : Quel est votre Top 10 des métiers qui devraient être les plus recherchés cette année ?

Dans le TOP 10, la 1ère fonction la plus recherchée, et qui le sera encore plus que les autres années, est l’informatique. Les informaticiens et les développeurs spécifiquement sont devenus une denrée rare, même si nous ne sommes heureusement pas encore arrivés aux problématiques lourdes de recrutement que rencontrent les recruteurs sur ces populations en Europe.

Lire aussi | Freterium décroche 4 millions de dollars pour développer son progiciel dans la région MENA.

Mais quoi qu’il en soit, les IT ont le vent en poupe ! Le COVID a ouvert de nouveaux comportements au niveau mondial, surtout avec des informaticiens qui veulent pour une grande majorité rester en télétravail, et des entreprises qui ont de plus en plus besoin de tout digitaliser. On voit exploser la demande d’entreprises internationales pour des profils informaticiens marocains (cf. enquête ReKrute.com des IT du dernier trimestre 2021).

Et pas besoin de les «exporter», ces derniers sont recrutés en télétravail à 100% et souvent avec des salaires défiant toute concurrence ! La concurrence n’est clairement plus que locale exclusivement, ou internationale, on a vu naître un «mix» qui tend à devenir une tendance réelle. Les entreprises marocaines doivent se préparer à mettre en place rapidement des actions de fidélisation de leurs collaborateurs.

Comme tous les ans, le second profil le plus demandé reste les commerciaux (TOP 5). Dans un marché tendu, les besoins de commerciaux restent essentiels. Et cela, sans compter sur les centres de relation clients qui continuent de bien grossir. Les RH qui sont très demandés (TOP 5 aujourd’hui), vont continuer à l’être très certainement. L’entreprise de plus en plus pense gestion de carrière, bien-être des collaborateurs etc… Il faut donc du personnel pour gérer tous ces projets. Les responsables de projets (TOP 5 aujourd’hui) vont continuer eux aussi à être très demandés, comme c’est le cas depuis quelques années, et le marché industriel repartant, la demande va donc rester la même, voire s’accentuer.

Lire aussi | Les grands axes de la nouvelle Charte de l’investissement exposés devant S.M. le Roi

Les profils financiers garderont aussi le haut de l’affiche, même s’ils ne sont plus dans les 1ères fonctions les plus demandées depuis quelques années. Enfin, la demande de profils experts dans le digital va continuer à augmenter je pense. La publicité sur les médias digitaux explose, les entreprises se doivent d’y être et pour cela elles ont besoin d’experts métiers. Maintenant, ce que les entreprises recherchent surtout aujourd’hui, ce sont des personnalités. Le recrutement évolue, car les entreprises ont compris à quel point le monde évoluait rapidement.

Les métiers de demain n’existent pas encore aujourd’hui ! Cette phrase a pris tout son sens avec le COVID où l’on a vu les besoins et le marché basculer. Les DRH ne peuvent plus se permettre de recruter exclusivement des compétences techniques, ils doivent détecter et intégrer des candidats qui ont le potentiel de grandir dans le poste.

Lire aussi | Le géant américain Driscolls lorgne Dakhla pour les myrtilles

Aujourd’hui, le mot «Talent» prend tout son sens. Les candidats ont tout intérêt à mettre aussi en avant leurs soft skills sur leur CV pour se différencier et augmenter leurs chances d’être retenus. Et dans un monde où les candidats sont en recherche de sens et de bien-être dans leur travail, les entreprises se doivent aussi d’identifier les valeurs fortes des candidats pour recruter ceux qui leur ressemblent.

Voici la clef du bien-être, de la performance accrue, et de la fidélité des collaborateurs ! Chez ReKrute.com, nous avons ainsi développé le recrutement affinitaire, un outil d’intelligence artificielle pour matcher les candidats avec les entreprises non plus exclusivement sur les compétences, mais aussi sur la personnalité et l’adéquation culturelle…