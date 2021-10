Ali Seddiki : «Morocco Now vient proposer aux investisseurs une nouvelle plateforme industrielle d’investissement décarbonée et compétitive»

Le Maroc vient de lancer sa marque d’investissement et d’export sous l’appellation « Morocco Now ». Ali Seddiki, Directeur Général de l’Industrie au Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie Verte et Numérique, revient sur les tenants et les aboutissants de cette nouvelle stratégie d’attractivité des investissements et de renforcement des exportations qui ambitionne de faire du Royaume une des nouvelles usines du monde.

Challenge: Jusque-là, le Maroc se positionne comme la destination la plus attractive pour l’investissement dans la région. Mais depuis le 10 octobre dernier, le Royaume a décidé d’appuyer cette ambition avec le lancement officiel de sa marque d’investissement et d’export «Morocco Now». Pourquoi cette nouvelle étape ?

Ali Seddiki : Effectivement, le lancement de la marque d’investissement et d’export du Royaume «Morocco Now» a été effectué au pavillon marocain de l’Expo de Dubaï le 10 octobre, par l’AMDIE, dont le rôle est de renforcer le positionnement du Maroc sur l’échiquier du commerce et de l’investissement international. Cette initiative a, comme objectif, de faire rayonner le Maroc comme plateforme industrielle et exportatrice de 1er rang, afin d’accélérer les investissements étrangers. Au cours des 20 dernières années, sous l’impulsion de S.M. le Roi Mohammed VI Que Dieu L’Assiste, le Maroc s’est doté d’infrastructures de premier ordre et s’est inscrit sur la voie du décollage industriel.

Entre autres avancées, Tanger Med est devenue la première connexion maritime en Afrique et sur la Méditerranée et la 20ème au niveau mondial. Le secteur automobile marocain a connu une croissance à deux chiffres, parmi les plus rapides au Monde, et a permis une très forte hausse des exportations. Ces dernières, ont augmenté de plus de 150 milliards de DH entre 2010 et 2019. Parallèlement, l’économie mondiale fait face à des mutations rapides à l’origine de nouvelles exigences pour les acteurs économiques. En premier lieu, l’urgence environnementale, la pression des consommateurs et les nouvelles réglementations qui rendent indispensable la décarbonation de notre outil de production.

A cela, s’ajoute aussi la crise COVID qui a conduit à une réorganisation des chaines de valeur mondiales vers moins de dépendance globale et plus d’intégration régionale. Dans ce contexte, Morocco Now vient proposer aux investisseurs une plateforme industrielle décarbonée, parmi les plus compétitives au Monde, qui permet de saisir les opportunités qu’offre le contexte actuel. Elle s’appuie sur une expérience réussie de la transformation économique, faisant du Maroc une destination fiable à haut potentiel d’investissement et d’export.

Plus qu’une marque, Morocco Now est donc une vitrine de l’expertise marocaine prouvée dans différents secteurs industriels. Elle est supposée par ailleurs représenter un Maroc audacieux, conquérant, animé par de grandes ambitions en vue de faire émerger une offre aux investisseurs toujours plus compétitive. Cette nouvelle marque englobera l’accompagnement des opérateurs économiques de bout en bout, de l’investissement à l’exportation.

Challenge : Pourquoi avoir choisi le cadre de l’Exposition universelle de 2020 (Expo Dubaï) pour révéler la marque « Morocco Now » ?

Expo 2020 Dubaï, représente une formidable vitrine scientifique, industrielle, technologique et culturelle pour le Royaume. Elle permet au Maroc de partager sa vision d’un avenir durable et apporter sa contribution aux efforts et à la collaboration mondiale pour une relance économique post-Covid.

Autrement dit, avec cette vitrine, le Maroc peut attirer l’attention des investisseurs. Cet événement a été l’occasion de mettre en avant les multiples opportunités d’investissements au Maroc. Dans un contexte de réorganisation des chaines de valeur, nous avons présenté au monde notre nouvelle marque industrielle, qui reflète le dynamisme et la compétitivité économique du Royaume. La délégation marocaine venue présenter cette nouvelle identité, confirme la mobilisation et l’engagement de toutes les parties prenantes publiques et privées pour la réussite et la pérennisation de notre marque nationale d’investissement et d’export.

Challenge : Sur quoi repose la vision de Morocco Now ?

Morocco Now reflète le dynamisme et la compétitivité économique du Royaume. Cette nouvelle identité met en exergue 4 atouts distinctifs du Royaume : la durabilité, la compétitivité, l’agilité et la capitalisation sur nos succès. La durabilité (Now durable), car le Maroc est avancé, grâce à la Vision Royale, sur le sujet de la décarbonation. Le Maroc est en effet le premier producteur d’énergie renouvelable en Afrique avec 37 % du mix énergétique de source verte, et s’est fixé un objectif ambitieux de 52 % en 2030.

Le deuxième atout, la compétitivité (Now compétitif), est essentiel dans un monde en quête de performance économique. Le Maroc offre des coûts de production et d’exportations attractifs, ainsi qu’un accès privilégié à plus de 1 milliard de consommateurs à travers 54 accords de libre-échange. Le Royaume est également une passerelle naturelle de développement sur le continent africain, conformément à la Vision d’un Développement Sud-Sud équilibré voulue par notre Souverain. Nous faisons partie du top 3 mondial au niveau de la compétitivité automobile et l’ambition est de devenir leader dès 2023.

Le Maroc est agile (Now agile), sa capacité d’adaptation fait partie de son ADN. Cela s’est illustré durant la crise de la covid-19 à travers l’adaptation de l’outil industriel pour produire les dispositifs médicaux, mais aussi par le déploiement remarquable de la vaccination permettant d’envisager un retour rapide à la croissance.

Enfin, le succès (Now gage de succès) se veut également un signe distinctif pour promouvoir la destination Maroc auprès des investisseurs étrangers. L’AMDIE mise dans ce sens, sur le bilan positif dressé par le Royaume en termes d’investissement dans des secteurs hautement stratégiques et techniques de l’industrie mondiale. Morocco Now est le résultat d’une transformation réussie d’une Vision qui s’inscrit dans le temps long.

Challenge : Comment est venue l’idée de mettre en place cette marque Morocco Now ?

Nous faisons la promotion d’un Maroc qui est arrivé au point de bascule, au moment où toutes les conditions sont réunies pour pleinement bénéficier des atouts dont il bénéficie. Après plus de 20 ans d’investissements massifs, de constitution d’une masse critique d’opérateurs économiques dans des secteurs industriels complexes, le temps du Maroc s’exprime. Notre industrie a les moyens de sa volonté de conquête.

Challenge : L’enjeu pour beaucoup de pays concurrents du Maroc, est de capter les budgets de relocalisation industrielle des multinationales surexposées à l’Asie du Sud-Est. Comment le Maroc pourrait-il tirer son épingle du jeu en mettant sa nouvelle marque à contribution ?

Morocco Now est le slogan de l’audace. Une audace légitime qui est le reflet des succès enregistrés ces dernières années. Le Maroc est un acteur incontournable des chaines de valeur internationales. Les relocations stratégiques et la concentration par région de la production industrielle voulues par les grands groupes industriels ne peut s’analyser sans prendre en considération le rôle que pourrait y jouer la plateforme industrielle marocaine. Cette marque interpelle les investisseurs, précisément au moment où ils sont sur le point de repenser leur empreinte industrielle. Nous leur répondons, le Maroc est prêt.

Challenge : Actuellement, l’économie mondiale fait face à de nouveaux défis. Comment le Morocco Now peut-il être une réponse concrète à ces récents défis ?

L’économie mondiale est effectivement confrontée à plusieurs défis. L’impératif environnemental, l’agilité face à une situation sanitaire perturbée, le besoin d’accroitre la compétitivité des chaines de valeur à l’heure des pénuries et du renchérissement des coûts logistiques. La stratégie industrielle du Maroc répond à l’ensemble de ces enjeux comme nous l’avons expliqué plus haut. La marque Morocco Now, permet simplement de faire entendre ce message aux investisseurs internationaux, et de les amener à constater par eux-mêmes que la destination Maroc est une solution idoine aux enjeux de la nouvelle donne économique mondiale.

Bio express



Ali Seddiki est Directeur Général de l’Industrie, son périmètre couvre le développement et le pilotage des stratégies sectorielles de l’industrie : automobile, aéronautique, textile, agroalimentaire, ferroviaire, navale, chimie, sidérurgie, électrique, électronique, recyclage et traitement.



Il a été Directeur en charge des industries aéronautique, ferroviaire, navale et des énergies renouvelables au sein de la Direction Générale de l’Industrie. Ali Seddiki a intégré le cabinet du ministre de l’Industrie en 2014. Il a participé en tant que conseiller à l’élaboration du Plan d’Accélération Industrielle 2014-2020 et à sa mise en œuvre dans le secteur aéronautique. Il a démarré sa carrière dans un cabinet de conseil de direction générale spécialisé dans l’industrie et les hautes technologies, basé à Paris. Ses domaines d’intervention étaient le développement de plans stratégiques et de stratégies pays pour le compte de grands groupes industriels européens des secteurs de l’aérospatial-défense, de l’énergie/Oil & Gas et renouvelable, et de la mobilité. Il est diplomé d’HEC Paris Grande Ecole, majeurs Entrepreneurs.