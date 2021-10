AlItalia cesse ses opérations à partir de ce Vendredi

Il y’a quelques mois, la célèbre compagnie nationale italienne, première de l’histoire en Italie, avait annoncé qu’elle n’émettrait plus de billets, déclenchant ainsi un compte à rebours de quelques semaines avant que sa livrée rouge et verte familière ne disparaisse définitivement de nos cieux.



La compagnie aérienne nationale italienne sera désormais remplacée par ITA. Le nouveau transporteur public Italia Trasporto Aereo (ITA) prendra le relais d’Alitalia à partir d’aujourdhui, mettant définitivement au tapis l’ancien symbole du style et du glamour italiens, vieux de 75 ans, après des années de pertes financières et de tentatives de sauvetage infructueuses.

Un vol matinal en provenance de Milan a atterri dans la ville méridionale de Bari juste avant 6H GMT pour marquer les débuts du nouveau transporteur à taille réduite qui vole avec la même livrée vert-blanc-rouge que son prédécesseur. Traditionnellement choisie par les papes, les prima donnas et l’élite politique italienne, Alitalia a été dirigée depuis 2017 par des administrateurs nommés par l’État pour éviter d’être liquidée.

La compagnie aérienne fondée en 1946 est passée par une succession vertigineuse de restructurations et de changements de propriétaires. La compagnie n’a terminé qu’une seule année dans le noir ce siècle et le gouvernement a couru à sa rescousse à de nombreuses reprises, dépensant plus de 8 milliards d’euros (9,27 milliards de dollars) rien qu’au cours des trois dernières années.

ITA a remporté la marque emblématique d’Alitalia pour 90 millions d’euros, soit près d’un tiers de ce qu’Alitalia espérait, a déclaré le transporteur. Comme cela a souvent été le cas au cours de son existence, les derniers rites d’Alitalia ont été entourés de conflits politiques, le parti d’opposition d’extrême droite Frères d’Italie accusant le gouvernement du Premier ministre Mario Draghi d’être responsable de sa disparition.

Après avoir cherché à vendre Alitalia à des investisseurs privés, Rome s’est rendue en 2020 des conséquences désastreuses de la pandémie pour le secteur aérien et a décidé de créer ITA sur ses cendres. Le nouveau transporteur, dans lequel le gouvernement investira 1,35 milliard d’euros sur trois ans, démarrera avec 52 jets et 2 800 employés, contre environ 110 appareils et 10 000 salariés pour Alitalia.

Selon l’accord négocié avec la Commission européenne, il doit y avoir une discontinuité claire entre Alitalia et son successeur, et le nouveau transporteur doit être rentable à la fin de son plan d’affaires 2021-2025. Toutefois, l’ITA pourrait avoir du mal à se défaire de l’héritage d’Alitalia, caractérisé par des coûts élevés, une mauvaise gestion et une forte influence politique et syndicale. Le lancement d’un transporteur plus agile laisse un point d’interrogation quant à l’avenir de plus de 7 000 travailleurs d’Alitalia qui seront soumis à un plan de licenciement temporaire payé par le gouvernement au moins jusqu’à la fin de 2022.