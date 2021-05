Allègement des restrictions : couvre-feu réduit et heure de fermeture prolongée pour les cafés et restaurants

Sur la base des recommandations du comité scientifique et technique, le gouvernement a décidé d’alléger une partie des restrictions. En prime, une réduction du couvre-feu et une prolongation de l’heure de fermeture des cafés et restaurants.

A la suite de l’évolution de la situation relative à la pandémie covid-19, une série d’allégement des mesures ont été annoncé par le gouvernement en fin d’après-midi. Les cafés et les restaurants ouvriront plus tard et ce jusqu’à 23h et le couvre-feu a été réduit entre 23h et 4h30 et ce sur l’ensemble du territoire national.

Cependant, le communiqué gouvernemental insiste sur le maintien de toutes les autres restrictions relatives notamment aux festivités, rassemblements, manifestations, accès aux salles de cinémas et funérailles.

Ces annonces viennent à la suite des recommandations du comité scientifique et technique.

Cependant, le communiqué n’a pas évoqué tout déplacement interville ou encore la question de l’ouverture des frontières, laissant croire à une série d’autres allègements à venir dans les jours ou semaines à venir.

