Alma Bat investit dans le photovoltaïque

Le fabricant marocain de batteries pour automobiles Alma Bat investit lui aussi dans la décarbonation de son process industriel. En effet, la filiale du fonds d’investissement Massinissa que gère Almamed s’apprête à investir dans une installation photovoltaïque d’une capacité de près d’un mégawatt crête.

Un investissement qui lui permet, non seulement, d’économiser plus d’un million de dirhams sur sa facture énergétique annuelle, mais qui améliore la compétitivité à l’export des produits fabriqués par l’usine casablancaise de cette ex-division de Nexans Maroc (cédée à Massinissa en 2009). Il faut dire, qu’avec l’instauration de la taxe carbone aux frontières de l’Europe à partir de janvier 2023, c’est la course à la décarbonation des process, dans l’optique de la réduction de l’empreinte carbone chez les industriels marocains exportateurs vers l’Europe.

Rien que cette année et avant Alma Bat, plusieurs industriels et acteurs miniers, et non des moindres, ont déjà franchi le pas à l’instar de Nestlé Maroc ou encore de Managem. Ce qui fait le bonheur des importateurs et intégrateurs de panneaux photovoltaïques, vu que malheureusement jusqu’à présent, le Maroc ne dispose pas d’une véritable industrie en la matière.

Rappelons que les principaux actionnaires du fonds Massinissa sont la Banque européenne d’investissement (BEI), la Banque européenne de reconstruction et de développement (BERD), ainsi que les assureurs français Macsf, Macif et Monceau Assurances. Du côté marocain, on retrouve la Mutuelle agricole marocaine d’assurances Mamda-MCMA. Ce véhicule s’est transformé en 2015 en fonds evergreen (fonds d’investissement à horizon ouvert). Outre Alma Bat, Massinissa compte également dans son portefeuille Alma Pack et Le Carton qui opèrent tous les deux dans l’industrie du carton.