Alten Maroc : 2022, un bilan positif

Inscrit dans une dynamique de développement, le groupe ALTEN Maroc a initié durant l’année 2022 plusieurs actions, et dresse un bilan impressionnant de son activité. Cela va de la consolidation et la diversification sectorielle, au renforcement des relations avec les différentes composantes de l’écosystème marocain, en passant par la politique RH dynamique.

Une année placée sous le signe de la croissance. Avec plus de 1500 collaborateurs à ce jour, (+50%) et une gouvernance responsable, le groupe ALTEN concrétise sa volonté de renforcer sa présence au Maroc.

2022 illustre trois moments forts relatifs à la stratégie d’ALTEN Maroc

Sur l’ensemble des projets ayant permis d’être au plus proche des stratégies et objectifs nationaux, prime le programme d’investissement signé avec le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’Administration. En effet, ce programme opère en deux phases notamment sur la période 2022 à 2026. La première s’étend de 2022 à 2024 pour atteindre un objectif de 1700 collaborateurs. La deuxième phase, qui va de 2025 à 2026, devrait permettre d’atteindre un effectif de 2000 collaborateurs, et ce, toujours en respectant le taux d’ingénieurs à hauteur de 88%.

Dans le même sens, ALTEN Maroc a signé avec le même ministère, à Taghazout, une convention portant sur le développement de l’écosystème digital au sein de la Région Souss-Massa. Cette convention en ces termes permettra d’initier le déploiement d’actions de formation, de programmes de transformation digitale ainsi que la gestion et l’exploitation du Technopark d’Agadir. « Sa stratégie de développement, sa relation avec l’écosystème marocain, sa couverture nationale consolidée par l’ouverture de son nouveau site à Tétouan Shore signent la solidité d’un modèle mature et pérenne pour l’avenir d’ALTEN Maroc au sein du Royaume », explique Didier Marchet.

Et d’ajouter : ”Tous ces paramètres auront permis à ALTEN Maroc de réaliser une croissance de + de 50%, pour atteindre les 1500 collaborateurs en 2022 et confirmer sa position de leader dans le domaine de l’ingénierie et de conseil en technologie”.

Quant à l’ouverture du nouveau site de Tétouan Shore, elle a indubitablement marqué l’année 2022. Elle compte à ce jour plus de 100 consultants avec un objectif 2023 de dépasser les 200 consultants sur trois domaines majeurs La supply chain, la mécanique et les télécommunications, le tout nouveau site de production contribue déjà à la dynamisation progressive de la région Tanger-Tétouan.

Continuité de la croissance et consolidation de la diversification sectorielle en chiffres

Les évolutions technologiques qu’ont connu la majorité des secteurs ont permis à ALTEN Maroc d’étendre ses domaines d’expertise et de renforcer sa présence sur l’ensemble des secteurs du groupe :

IT services qui compte, à ce jour, 8 principaux domaines fonctionnels, a connu en 2022 une croissance de plus de 66% avec une perspective 2023 ciblée à plus de 50%.

Quant au transport terrestre, ALTEN Maroc renforce son positionnement de 1er Rang auprès des principaux constructeurs et équipementiers internationaux, et réalise en 2022 une croissance de 108% en systèmes embarqués et 38% en ingénierie automobile.

En termes de télécommunications, ALTEN Maroc accompagne l’évolution technique et technologique de ce secteur qui s’est traduite par une croissance de 30% en 2022, les perspectives d’évolution de ce secteur dépassent les 20% en 2023 concernant les nouvelles technologies dont la 5G et la Radio.

Energy & life science auront été l’émergence d’un nouveau secteur pour ALTEN Maroc en 2022, les principaux domaines concernés étant la gestion de la consommation énergétique et la gestion des rapports de données concernant l’approvisionnement des vaccins.

Le transport aéronautique sera certainement un secteur cible pour ALTEN Maroc sur les 3 prochaines années grâce aux nouveaux programmes « Zéro émissions » lancés par les constructeurs et équipementiers aéronautiques mondiaux et pour lesquels ALTEN Maroc peut se prévaloir d’un savoir-faire.

Le bilan de ce développement et leurs perspectives font partie d’une stratégie multisectorielle volontariste et dirigée qui assure à ALTEN Maroc un équilibre sectoriel indispensable à la pérennité de son entité.

Un modèle RH singulier

ALTEN Maroc établit une politique de gestion des Ressources Humaines agile et dynamique qui s’appuie sur un socle de valeurs déployé autour de 5 axes prioritaires :

Attraction et fidélisation des talents

Développement des compétences

Diversité et égalité des chances

Santé et sécurité au travail

Bien-être au travail

En effet, la dynamique du recrutement permet d’identifier des profils de haut niveau disposant d’une expertise technique et de soft skills leur permettant de construire une carrière chez ALTEN Maroc. Leur fidélisation s’appuie sur le renforcement de la qualité de son modèle managérial et de la communication. ALTEN Maroc place la gestion des carrières au cœur de ses engagements et renforce la satisfaction de ses consultants par des enquêtes leur permettant de soulever les points d’amélioration nécessaires.

Pour rappel, la politique RH d’ALTEN Maroc favorise le développement des compétences et la diversité des parcours. Le corps managérial construit suivant un processus exigeant et en concertation avec les aspirations des collaborateurs, le chemin de carrière de chaque consultant tout en identifiant les compétences acquises et à développer ainsi que les formations nécessaires pour atteindre un niveau supérieur ou bénéficier d’une mobilité fonctionnelle ou géographique.

Dans une société en constante évolution, sa politique de formation tient compte des évolutions du marché ainsi que le projet professionnel de ses consultants permettant d’une part de répondre aux demandes de ses clients et d’autre part de fidéliser ses collaborateurs.

En 2022, 349 promotions ont été actées, soit 27% de la population et 118 mobilités géographiques et fonctionnelles. Compte tenu de ces évolutions, 59% des managers sont issus du vivier interne. ALTEN Maroc brise les idées reçues sur les métiers de l’ingénierie, compte dans son effectif 58% de consultantes ingénieurs et constitue son comité de direction de 40% de femmes. Ce nouvel élan de carrière permet au collaborateur d’élargir son réseau dans l’entreprise, ce qui contribue au développement de cette dernière.

Un modèle d’ESG au Maroc

Chez ALTEN Maroc, l’humain est placé au centre des réflexions à travers l’implication des équipes, le développement des talents et la compréhension des besoins des clients internes et externes. Suivant une politique RH la plus orientée possible en faveur des collaborateurs, ALTEN Maroc adopte les pratiques les plus novatrices afin d’assurer un environnement de travail sain et propice à l’évolution.

Toujours en quête des meilleures approches d’accueillir et d’accompagner ses collaborateurs, ALTEN Maroc améliore son plan d’intégration grâce à une nouvelle solution technologique : le livret d’accueil digitalisé disponible sur une application qui centralise tous les outils RH et les informations, et automatise les processus d’intégration afin d’améliorer l’expérience collaborateur.

C’est dans cette perspective de développement que la filiale du groupe ALTEN au Maroc annonce également sa participation au programme meilleur employeur pour l’année 2023. L’objectif de cette démarche est d’accélérer son évolution sur différentes thématiques allant de l’intégration à la formation, à la gestion de carrière jusqu’à la rémunération, et également sur tout ce que l’entreprise propose en termes de communication, RSE, diversité faisant ainsi de la maison de l’ingénieur gage une insertion professionnelle réussie.

En 2019, le groupe ALTEN Maroc s’est hissé en 5ème position des entreprises appliquant les critères d’excellence RH, pour la plus grande fierté de ses collaborateurs ; elle aspire à être au podium en 2023.

