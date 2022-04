Le britannique Altus Strategies obtient une licence d’exploitation pour le projet cuivre-argent d’Agdz

Steven Poulton, directeur général d’Altus, a déclaré : « La licence de 10 ans offre une sécurité d’occupation à long terme pour Agdz, où la société a découvert un certain nombre de prospects importants de cuivre et d’argent. Agdz est l’un des 14 projets marocains à vendre par Altus à Eastinco sous réserve de sa cotation proposée à la Bourse de Londres. Altus détiendra des redevances sur tous les projets marocains, une redevance sur un actif de tantale au Rwanda ainsi que 25 % du capital social élargi d’Eastinco avec des bons de souscription pour acheter jusqu’à 10 % supplémentaires. »

Le portefeuille marocain d’Altus est détenu par sa filiale détenue à 100 % Aterian Resources Ltd, qui est à son tour soumise à une transaction potentielle de vente et de génération de redevances avec Eastinco Mining and Exploration PLC. L’opération reste soumise à l’achèvement par Eastinco de sa proposition d’admission à la liste standard de la Bourse de Londres. La transaction générera 14 nouvelles redevances pour Altus au Maroc et une au Rwanda.

