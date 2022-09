Ambition du Maroc dans la répartition et le démantèlement d’avions. L’ONDA revoit sa copie

Seize mois après l’appel d’offres infructueux lancé pour l’exploitation d’un site de maintenance et de gestion de fin de vie des avions adossé à l’aéroport d’Oujda Angad, l’ONDA (Office national des aéroports) réfléchit à revoir sa copie.

L’Office en charge de la construction et la gestion des aéroports au Maroc planche sur un nouveau cahier des charges destiné à sélectionner un partenaire ou un groupement de partenaires, qui aura pour objectif la conception, la construction, le financement et l’exploitation du premier centre indépendant de réparation des avions et démantèlement des appareils en fin de carrière et qui se comptent par milliers (soit une partie non négligeable de la flotte de près de 30.000 appareils qui sillonnent le monde actuellement). Un des premiers points à revoir, est celui de la taille du site que l’ONDA propose à l’exploitation. Car les 10 hectares prévus dans l’appel d’offres infructueux d’avril 2021 s’avèrent in fine ridiculement bas, sachant que certains géants des airs peuvent requérir, à l’unité, près d’un hectare de surface.