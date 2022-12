Amethis s’offre 30,5% d’une filiale du groupe El Kadiri

Un nouvel entrant dans le tour de table du partenaire historique de FedEx au Maroc. Il s’agit d’Amethis, gestionnaire de fonds d’investissement axé sur le continent africain, avec des actifs sous gestion proches de 1 milliard de dollars et plus d’une trentaine d’investissements réalisés à ce jour. Ce dernier vient de prendre une participation minoritaire de 30,5% au sein du Groupe Globex.

Le gestionnaire français de fonds d’investissement, Amethis, devient actionnaire minoritaire de 30,5% de Global Express Courrier (Globex), dirigé par Omar El Kadiri, qui détient et exploite la franchise de Fedex Express au Maroc, au Sénégal et au Cameroun.

Créé en 1998 à Casablanca, Globex opère dans la messagerie express, le fret, les solutions de transit et de stockage au Maroc et en Afrique subsaharienne (Sénégal et Cameroun), sous la marque Fedex Express. Le groupe dispose de licences Express et Trade Logistics de Fedex ainsi que d’une licence de TNT. Il dispose également de plusieurs licences auprès des autorités douanières au Maroc et en Afrique subsaharienne. En plus de 20 ans d’existence, il a su s’imposer en tant qu’acteur de référence dans le domaine de l’expédition de colis express, du fret et du transit, et propose à ses clients des délais de livraison compétitifs et garantis vers/en provenance de plus de 220 pays grâce au vaste réseau de FedEx Monde dont il bénéficie.

Aujourd’hui, cet investissement d’Amethis, une filiale du Groupe El Kadiri, ambitionne de renforcer sa position de leader régional grâce à l’identification de plusieurs relais de croissance à court et moyen termes de façon à améliorer ses marges et consolider ses parts de marché. Ces relais comprennent plusieurs axes stratégiques, tels que la création d’une plateforme logistique au Maroc (qui deviendrait dans le contexte actuel de renforcement des échanges sud-sud, un hub pour l’Afrique), le développement de l’activité de fret au Maroc, l’amélioration des avantages concurrentiels (délais de livraison), ainsi que le développement des activités au Sénégal et au Cameroun.