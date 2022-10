Amine Khayatei : « Notre ambition est de faire de pronatlas un teambuilding incontournable au Maroc »

Depuis 2018, la start-up Pronatlas organise des pronostics sportifs en entreprise au Maroc lors d’événements sportifs internationaux. Un concept novateur qui séduit de plus en plus les TPE et les grands groupes. Amine Khayatei, Directeur Maroc de la startup, nous en parle.

Amine Khayatei : C’est une idée qui a vu le jour au sein des entreprises, notamment en France. On se retrouvait souvent entre copains et collègues pour créer un fichier Excel et faire des pronostics pendant des événements comme la Coupe du Monde. A 10, ça passait, et dès qu’on arrivait à 20 personnes, c’était un cauchemar à gérer. C’est comme cela que la version française « Corporico » est née 2016. Puis lors d’une rencontre avec les fondateurs de Corporico en 2018, et surtout lorsque le Maroc s’est qualifié pour la Coupe du Monde, nous y avons vu une superbe opportunité pour dupliquer le modèle dans le royaume. C’est ainsi que Pronatlas a vu le jour.

Challenge : Détaillez-nous le concept et ce qu’il apporte au monde de l’entreprise

Amine Khayatei : Pronatlas est une start-up franco-marocaine qui propose aux entreprises un concept inédit et innovant. Il s’agit d’organiser un concours de pronostics entre collègues 100% en ligne, à l’occasion des grands évènements sportifs. Ici, pas question d’argent, mais plutôt de cadeaux que les employeurs décident d’offrir, selon leur budget. Un concept qui séduit de plus en plus la cible BtoB. Fédérer les collaborateurs, maintenir les liens entre eux et renforcer leur sentiment d’appartenance à l’entreprise est la finalité principale de la plateforme digitale.

Challenge : Le concept séduit-il sur les entreprises marocaines ?

Amine Khayatei : Depuis le lancement de Pronatlas, nous avons réussi à séduire un bon nombre de sociétés au Maroc , et ce avec très peu de communications. Il s’agit surtout des grands groupes du royaume. Nous étions d’ailleurs assez surpris de l’engouement de ces entreprises. Nous avons ainsi doublé le nombre d’entreprises participantes pour chaque nouvel événement notamment la CAN 2019 et la CAN 2021. Pour cette Coupe du Monde 2022 au Qatar, nous avons déjà approché plus 250 entreprises et nous espérons en convaincre au moins une centaine.

Challenge : Quelles sont les perspectives de Pronatlas et ses ambitions sur le marché marocain à court et à moyen terme ?

Amine Khayatei : Notre ambition première est de faire de la solution Pronatlas un teambuilding incontournable au Maroc. Pour le moment, nous l’organisons principalement pendant des événements sportifs, notamment liés au football. En France, nous organisons aussi cela pour le basketball, le tennis, le rugby, le handball. Il faut dire que ces événements sont très prisés en France. Enfin, nous avons pour ambition de créer une marque par pays.

Serial entrepreneur

Amine Khayatei a lancé en 2014 sa première startup Kwiks, qui est spécialisée dans le sourcing et le recrutement, apportant ainsi aux entreprises une solution adaptée. Après avoir développé tout un écosystème autour des ressources humaines, avec Kwiks FRC, The Choice et ou ancore Pronatlas, Amine Khayatei Houssaini et son équipe sont en train de finaliser une nouvelle solution qui s’appelle « Sherlock ». « C’est une Intelligence Artificielle (IA) que nous avons créée dans le but d’aider les talents à augmenter leur chance de trouver un travail », explique Amine Khayatei, ajoutant que son équipe et lui envisagent de créer une plateforme mondiale capable de donner en temps réel les indicateurs sur l’économie de l’emploi de chaque marché à toutes les entreprises.