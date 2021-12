AMO. Le Maroc obtient un financement de 200 millions d’euros de l’AFD

Le Maroc et l’Agence Française de Développement (AFD) viennent de signer deux conventions de financement d’un montant global de 200 millions d’euros (environ 2 milliards de DH). Cette enveloppe ira en appui à deux projets relatifs à la protection sociale (Assurance Maladie Obligatoire-AMO) et à l’égalité de genre.

« Ces deux conventions de financement portent sur un appui à deux projets, consistant, pour le premier, en un appui à la généralisation de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO), et pour le second, en un appui à la Budgétisation Sensible au Genre (BSG) », précisent les deux parties. Le premier financement d’un montant de 150 millions d’euros a pour objectif d’accompagner le royaume vers la généralisation de l’assurance maladie obligatoire et le renforcement de son système de santé.

On apprend qu’il s’inscrit en soutien à la réforme de la protection sociale portée par la loi 09- 21, et contribuera à la réduction des inégalités dans l’accès aux soins de santé en accompagnant l’intégration de 22 millions de personnes supplémentaires dans le régime d’Assurance Maladie Obligatoire, visant ainsi à atteindre la couverture sanitaire universelle.



De même, cet appui soutiendra le renforcement de l’offre de soins à l’échelon national et via des dispositifs spécifiques (parcours coordonné de soins, outils de e-santé) dans deux régions du Maroc. Aussi, une subvention de 4 millions d’euros (environ 400 millions de DH) accompagne ce prêt, qui permettra de mobiliser une expertise française reconnue en soutien aux acteurs de la réforme, via Expertise France (agence publique française de coopération technique, groupe AFD).

De son côté, le second financement, d’un montant de 50 millions d’euros, a pour finalité la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes à travers l’institutionnalisation et l’opérationnalisation de la Budgétisation Sensible au Genre (BSG) dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre du budget de l’Etat.