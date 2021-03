Amzazi planche sur les examens de fin d’année

La pandémie de Covid-19 a fait subir aux systèmes éducatifs un choc sans précédent dans l’histoire, bouleversant la vie des élèves et des étudiants dans tous les pays. Saaïd Amzazi, ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, revient sur les mesures prises par son département pour accompagner ce changement auquel le système éducatif national s’est trouvé confronté pour la 1ère fois. Il fait le bilan du 1er semestre de cette année scolaire, et explique comment son ministère compte mettre à profit les leçons tirées de cette crise. Face aux questionnements des parents d’élèves concernant les examens de fin d’année, le ministre nous livre la vision de la tutelle sur l’organisation et le déroulement de cette étape cruciale de l’année scolaire.

Challenge : A la rentrée scolaire 2020-2021, vous avez opté pour un modèle pédagogique hybride (présentiel et auto-apprentissage) tout en mettant en place un protocole sanitaire très rigoureux. Pourriez-vous nous faire un bilan du 1er semestre de cette année scolaire, compte tenu de ces choix ?

Saaïd Amzazi : Tout à fait, nous avons laissé le choix aux familles entre ce modèle hybride qui devait nous permettre d’assurer une continuité pédagogique avec un pourcentage important d’activités d’apprentissage en présentiel, soit 50 à 100% du temps scolaire en fonction des effectifs des élèves dans les classes, et un autre modèle totalement en distanciel, qui consiste à assurer l’enseignement à distance via la plateforme TelmidTICE, des cours télévisés, et bien sûr des classes virtuelles chaque fois que les équipements technologiques des familles le permettent. Nous avons aménagé pour cela la possibilité pour les enseignants de superviser les classes virtuelles à partir de l’établissement scolaire, en s’appuyant sur la connectivité et les équipements technologiques qui y sont disponibles.

Le bilan à mi-parcours de l’année scolaire est plus que satisfaisant, puisque mis à part les établissements qui ont vu apparaître des foyers de contamination de Covid-19 et qui ont été obligés de fermer provisoirement pour une à deux semaines, la majorité des établissements scolaires ont pu s’adapter à ce modèle pédagogique certes peu habituel, mais imposé par le souci majeur de préserver la santé des élèves et du corps pédagogique et administratif.

En ce qui concerne la qualité des apprentissages des élèves, une étude de terrain sur un large échantillon représentatif est actuellement menée par l’Inspection générale des affaires pédagogiques, afin d’évaluer les résultats effectifs du premier semestre de l’année et déterminer les points forts du modèle adopté et de remédier aux points qui nécessitent des améliorations…

