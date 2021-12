ANAPEC. La synergie entre le public et le privé pour la promotion de l’emploi

L’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences ( ANAPEC) continue sur sa lancée de promotion de l’emploi en s’alliant avec des acteurs privés pour la création de 6000 emplois, via la signature de 8 conventions au total.

Sous la présidence effective de Monsieur Younes SEKKOURI, Ministre de l’Inclusion Economique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences, l’ANAPEC a organisé un Séminaire sous le thème « Partenariat Public-Privé : Au service de l’emploi, pour relever les défis et accompagner les ambitions du nouveau modèle de développement » le 15 décembre 2021 à Casablanca.

Un accord qui a pour but la promotion de l’emploi, signé respectivement avec la Fédération marocaine de l’externalisation des services (FMES) et la Fédération nationale de l’agroalimentaire ( FENAGRI) en premier lieu pour l’accompagnement des membres des fédérations à trouver une réponse adéquate à leurs besoins RH, mais aussi à travers la formation et le recrutement au profit des entités membres.

D’autres conventions ont été signées entre autres avec Peugeot Citroën Automobiles Maroc (PCAM), Lydec et Managem. L’accord avec Ecart Services Morocco (Jumia.ma) quant à lui porte sur l’insertion économique via l’information, l’orientation, la formation et l’accompagnement dans le recrutement. Le leader du E-commerce national organise également différentes caravanes nationales pour la promotion de l’entrepreneuriat.