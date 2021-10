Monétisation. Des experts marocains interpellent Google

Dans une lettre ouverte adressée à Google, Mehdi Sakout, Senior Android engineer, sollicite la firme de Mountain View concernant la monétisation des applications Android. Voici ladite lettre signée par plus de 67 experts marocains (ingénieurs, développeurs, marketteurs…).

Alors que Google fait de gros efforts pour dynamiser la scène des startups en Afrique, quelques problèmes entravent encore les progrès et bloquent le développement de nombreuses activités locales, tels que l’e-commerce. Les startups, les entrepreneurs technologiques et les développeurs marocains se trouvent dans l’incapacité de monétiser leurs applications Android ou de proposer des achats intégrés dérivés au Maroc, alors qu’ils paient les mêmes frais d’inscription au Play Store (compte développeur) que les autres utilisateurs.

Ce problème n’est pas nouveau, comme cela a toujours été le cas depuis le lancement de Google Merchant, qui est le principal service de vente en ligne de produits d’e-commerce, tels que des vêtements, des articles numériques, des applications Android ou achats in-app…

🇲🇦 Moroccan developers are deprived from monetizing their @Android apps or offering in-app purchases



I’m writing this open letter 📨 to @Google @GooglePlay in order to spread the message and hopefully unlock the situation.



👉 https://t.co/P3MDNEWtu2