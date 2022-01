Scolarité. La CNSS lance l’opération de contrôle de droit aux prestations

« Pour les enfants dont la scolarité n’a pas pu être vérifiée grâce à cet échange électronique, la CNSS a mis à la disposition de leurs parents et tuteurs, des canaux de communication pour obtenir le formulaire de scolarité ou de formation professionnelle, à savoir soit en le téléchargeant via le portail www.macnss.ma ou par l’intermédiaire de la poste après avoir été expédié par la CNSS », note-t-on.



La CNSS explique que par la suite, les parents et tuteurs concernés doivent veiller à remplir ce formulaire par les établissements concernés et à le retourner dans un délai d’un mois, soit à travers le service « Taawidaty » accessible via le portail www.macnss.ma ou par courrier à l’adresse Caisse Nationale de Sécurité Sociale Centre de Données Sociales (CDS) BP 10727, Bandong, Casablanca. « Dans le cas du dépôt des certificats de scolarité à la place du formulaire de contrôle de scolarité, les parents et tuteurs doivent indiquer dessus leur numéro d’immatriculation afin d’assurer leur traitement », souligne la même source.

Lire aussi | Tanger Med réalise un nouveau record avec plus de 7 millions de conteneurs en 2021

« Toutefois, si les parents et tuteurs concernés ne transmettent pas à la CNSS les formulaires ou les certificats requis dans les délais impartis, celle-ci suspendra le paiement des prestations précitées, conformément aux dispositions légales en vigueur », note la CNSS. Soulignons que pour l’utilisation du service « Taawidaty », un guide explicatif et une vidéo tutoriel peuvent être consultés sur le site officiel de la CNSS « www.cnss.ma », ainsi que sur ses pages officielles sur les réseaux sociaux.