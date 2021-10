Anniversaire. La Renault 4 se réinvente pour ses 60 ans

Dans le cadre des célébrations du soixantième anniversaire de la Renault 4, la marque au losange a choisi de s’associer au designer Mathieu Lehanneur pour réinventer sa célèbre petite citadine. Le résultat a pour nom SUITE N°4, un concept inédit inspiré justement par l’esprit d’une suite d’hôtel nomade.

L’année 2021 marque le 60ème anniversaire d’une icône de la marque au losange, à savoir la 4L. Une véritable success-story dans la mesure où elle a été produite dans 28 pays et vendue à plus de 8 millions d’unités dans 100 pays et durant 30 ans.

Pour la petite histoire, Renault a mis en œuvre différentes initiatives pour célébrer son anniversaire pendant toute l’année. Ainsi la marque a créé une campagne globale sur les réseaux sociaux avec plusieurs contenus par mois et les médias internationaux ont eu l’opportunité de conduire les Renault 4L historiques, dont certaines converties avec un moteur 100% électrique. En outre, depuis le 8 octobre 2021, une collection tournante de 30 versions de Renault 4 est exposée à Paris sur les Champs-Élysées à l’Atelier Renault.

Toujours est-il que les célébrations se poursuivent avec d’autres surprises arrivant jusqu’à la fin de l’année. C’est le cas avec cette nouvelle collaboration entre Renault et le designer français Mathieu Lehanneur. Le produit des échanges entre Mathieu Lehanneur et l’équipe Couleurs et Matières de Renault Design est le concept car SUITE N°4. Une nouvelle expérience automobile : une Renault à vivre à l’intérieur et à l’extérieur.

Concrètement, la vision de Mathieu Lehanneur s’est nourrie notamment de l’automobile et de l’architecture. SUITE N°4 est une voiture spontanée et un hommage à la 4L dont elle conserve l’esprit pur, sobre et simple et privilégiant l’efficacité et la spontanéité. En plus, ce concept car projette le modèle dans les aspirations contemporaines du designer.

Ce concept conserve les proportions et les lignes extérieures du modèle iconique. Toutefois, la carrosserie de la partie arrière et le hayon sont remplacés par une verrière en polycarbonate qui apporte la transparence et luminosité d’une architecture de verre. Sur le toit, une grille de panneaux solaires laisse passer les rayons du soleil en transparence et, en même temps, aide à recharger la batterie du véhicule, rétrofité et désormais 100% électrique.

En face avant, on retrouve les feux iconiques ainsi que les lignes originelles. La calandre en aluminium poli est à la fois la signature du designer et une ode à l’évasion. L’inspiration architecturale se retrouve également sur la carrosserie qui est traitée par un alliage de trois couches de peinture qui restituent l’aspect minéral du ciment. A l’intérieur, Mathieu Lehanneur décide de faire entrer l’ambiance et les matières de l’habitat et conjuguer exigences techniques de l’automobile et la sophistication d’un certain art de vivreà la française.