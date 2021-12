ANRT.Le taux de pénétration d’internet au Maroc atteint les 93 %

Le taux de pénétration d’Internet au Maroc a atteint 93% au troisième trimestre 2021, selon le dernier rapport de l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT). Le nombre de personnes ayant accès à internet a atteint près de 34 millions, avec un taux de pénétration de 93%, montrant une augmentation de plus de 17% en comparaison avec l’année dernière, note le rapport.

Alors que l’internet mobile continue de dominer dans le pays avec 31 millions d’abonnés ( une hausse annuelle de 18%), les connexions en fibre optique ont connu la plus forte augmentation de près de 82%, avec 330 185 utilisateurs. Quant aux connexions ADSL, elles se sont stabilisées à 1,6 million d’utilisateurs à la fin du mois de septembre 2021, avec plus de 43 % d’abonnés ayant accès à des vitesses de 10 Mbps ou plus.

Le rapport a également montré que 2,46 millions de Marocains sont abonnés à un service de téléphonie fixe, marquant une hausse de 6,94% par rapport à l’année dernière. En termes de trafic, plus de 14 milliards de minutes de téléphonie mobile ont été enregistrées au cours du troisième semestre, ce qui équivaut à une faible augmentation de 0,65% par rapport au dernier trimestre de 2020. Le trafic SMS a augmenté de 6,89 % pour atteindre 762 millions de messages, tandis que l’utilisation mensuelle moyenne du mobile a diminué de 6,68 % pour atteindre 93 minutes, contre 100 minutes l’année dernière.

Niveau création de sites web, le domaine de premier niveau (.ma) du Maroc a vu près de 103 000 nouvelles créations à la fin du mois de septembre 2021, ce qui montre une autre augmentation de plus de 14 %.

Le rapport note que de nombreux individus attribuent ce développement à la hausse à la pandémie du COVID-19, avec la digitalisation tous azimuts et la généralisation du télétravail. L’apprentissage et l’enseignement à distance, ainsi que le commerce électronique, ont également connu une hausse significative depuis le début des mesures de confinement.

L’amélioration de l’accessibilité et de la qualité de l’internet à haut débit dans le pays a déjà été citée comme une priorité pour le gouvernement marocain, en particulier pendant le confinement et avec l’augmentation des entreprises numériques dans le pays.