Anthony Blinken : « Nous voyons dans le plan d’autonomie du Maroc un plan crédible, sérieux, et réaliste »

Selon le Secrétaire d’État américain, Antony Blinken, l’initiative d’autonomie proposée par le Maroc pour mettre fin au conflit autour du Sahara se veut une approche qui répond aux besoins et aspirations des populations du Sahara. « Nous voyons dans le plan d’autonomie du Maroc un plan crédible, sérieux, et réaliste. C’est une approche qui peut répondre aux besoins et aux aspirations des populations du Sahara », a assuré Anthony Blinken dans une interview accordée à la chaîne Medi1 TV, et relayée par la MAP. Le responsable américain a fait part du soutien de son pays à l’envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU, Staffan de Mistura, dans la conduite du processus politique sur la question du Sahara, sous les auspices des Nations Unies.

« Il y a un travail très important mené par l’envoyé spécial du Secrétaire Général des Nations Unies, Staffan de Mistura, que nous soutenons. Nous l’avons évoqué aujourd’hui avec mon collègue et mon ami Nasser Bourita. Nous allons donner suite dans les semaines à venir », a indiqué le Secrétaire d’État américain. S’agissant de la nomination de Puneet Talwar par le président Joe Biden comme nouvel ambassadeur des Etats-Unis au Maroc, Anthony Blinken a souligné que le nouvel ambassadeur, dont la nomination devrait encore être approuvée par le Sénat, sera « un ambassadeur exceptionnel pour les Etats-Unis et pour les liens entre nos deux pays ».



« C’est un ami de longue date, nous travaillons ensemble depuis 20 ans, c’est quelqu’un de très proche du président Biden. Je lui fais une confiance totale et surtout le président Biden », a-t-il assuré. « Venir ici dans ce pays remarquable est une grande chance », a-t-il soutenu. Selon lui, la voix et la diplomatie du Maroc ont un impact très important dans la gestion de nombreux dossiers et défis aux niveaux régional et global.

Lire aussi | La BAD déploie 1 milliard de dollars pour soutenir la relance économique du Maroc

« Notre partenariat avec le Maroc, qui existe depuis bien longtemps, est pour nous d’une plus grande importance parce que nous agissons évidemment sur les questions bilatérales, mais nous agissons aussi au niveau régional et global », a indiqué Anthony Blinken. Il a aussi fait remarquer que le Royaume a accompli des avancées majeures dans la gestion de la crise climatique, ajoutant que le partenariat Maroc-USA agit non seulement dans la région mais aussi au niveau global. Pour rappel, le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, effectue du 28 au 30 mars, une visite officielle au Maroc placée sous le signe de « l’engagement en faveur de la sécurité et de la prospérité ».