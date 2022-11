Anti-corruption : Plus d’actions et de résultats, moins de discours

Le temps n’est plus aux beaux discours ni à la répétition de diagnostics et de rapports non suivis d’actions effectives. Le premier capital à restaurer n’est autre que celui de la confiance dont la condition sine qua non est la transparence dans les processus de décision et de gestion des affaires publiques.

Dès sa nomination officielle, la nouvelle équipe de l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPCL) a démarré ses travaux. Elle vient de révéler son approche qui se veut principalement systémique. Il n’est pas question de jouer aux « Don Quichotte ». Ses membres sont bien armés et conscients des défis à relever et des résistances structurelles auxquelles ils devraient faire face. L’efficience de cette nouvelle instance, qui dispose de prérogatives plus larges, dépend aussi bien de l’environnement institutionnel que de l’appui des acteurs de la société civile. C’est une dynamique à mettre en place et à développer pour pouvoir entamer un processus global et irréversible de transformation des rapports sociaux.