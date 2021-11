Antoine Petit : “le monde risque de consommer plus d’électricité qu’il ne peut en produire”

Antoine Petit, PDG du Conseil National de Recherche Scientifique (CNRS) en France a tenu une conférence le mercredi 10 novembre dans le cadre des “Journées Scientifiques” de l’Université Mohamed VI polytechnique ( UM6P). Une occasion de présenter l’impact du numérique sur la science et son évolution contextuelle.

Antoine Petit a centré son intervention autour de l’impact de l’Intelligence Artificielle sur l’évolution de la science, en présentant des faits frappants sur cet essor technologique. “Notre Smartphone actuel a une puissance de calcul 50 000 fois plus importante à l’ordinateur d’Apollo 11” annonce le représentant du CNRS. Un fait qui permet de visualiser le pas géant avancé par l’Homme à travers la recherche scientifique, et de présenter les perspectives de cette évolution à long terme.

Le PDG du CNRS parle aussi de données dans le cadre d’usage de l’Intelligence artificielle, en présentant le nombre de données à stocker et à produire à horizon 2025 qui est mesuré en milliers et en milliards de Terabytes. Ce qui impose un défi majeur en termes d’efficacité énergétique. L’exemple le plus probant est celui des Data Centers américains dont la consommation d’électricité est évaluée à 90 KWh, ce qui équivaut à une trentaine d’usines. “Si l’on prend l’exemple de Google, ses Data centers consomment à eux seuls autant d’énergie que la ville de San Francisco », ajoute Antoine Petit. Plus simplement, à horizon 2040 et si l’on continue à évoluer dans ce sens, le monde consommera plus d’électricité qu’il ne peut en produire.

Des propos qui poussent à réfléchir à toutes les alternatives énergétiques pour appuyer l’évolution technologique et scientifique de cette nouvelle ère. L’usage de la Data et des technologies qui en découlent comme l’Intelligence Artificielle pose aussi d’autres défis dont la sécurité et l’éthique