Antony Blinken attendu au Maroc en mai et Juillet

Créée en 2014 avec pour objectif de mettre un terme au projet terroriste de Daech, la Coalition mondiale contre Daech rassemble actuellement plus de 80 pays et organisations internationales. Ses actions consiste en des opérations militaires mais aussi de contre-propagande, de lutte contre le financement du terrorisme et les combattants terroristes étrangers, ainsi qu’en de l’aide à la stabilisation et à la reconstruction des territoires libérés. Blinken est également attendu à la réunion du Forum économique afro-américain qui aura lieu en juillet à Marrakech.