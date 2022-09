Appeler et envoyer des messages sans batterie ni réseau bientôt possible

Dans quelques mois, on n’aura plus besoin de batteries ni de réseaux pour passer des appels et envoyer des SMS. Les nouveaux modèles de smartphone seront dotés d’une batterie complémentaire dans laquelle le smartphone ira puiser l’énergie manquante.

Décidément, les technologies de communications n’ont pas de limites. Ce qui est considéré impossible aujourd’hui, deviendra, demain, une pratique courante et évidente. Les inondations, incendies et catastrophes à répétition ont visiblement poussé les différents fabricants à plancher sur la connectivité d’urgence.