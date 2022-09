Approbation d’un projet de décret portant création de la zone d’accélération industrielle de Fès-Meknès

Lire aussi | Le Conseil de gouvernement approuve la généralisation de l’AMO aux Ramédistes

Le projet sera construit sur une superficie globale de 397 hectares, a-t-il précisé, notant qu’il a été convenu de réaliser la première tranche de la zone d’accélération industrielle de Fès-Meknès sur une superficie de 42 hectares et 10 ares.



Il a, en outre, souligné que la zone d’accélération industrielle de Fès-Meknès sera dédiée particulièrement aux entreprises opérant dans les secteurs de l’industrie agro-alimentaire, le textile et cuir, les industries chimiques et para-chimiques, l’automobile, les équipements aéronautiques, les équipements dédiés aux énergies renouvelables, l’industrie des matériaux de construction, les mines, la mécanique, l’électricité, l’électronique et les industries plastiques et les services connexes.