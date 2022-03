Après la CAN 2021, Chery se positionne pour le Mondial 2022

Sport pouvant être considéré comme étant le plus populaire au monde, le football demeure également la discipline sportive la plus pratiquée sur la planète. Outre le fait de véhiculer des valeurs fortes et universelles, notamment l’engagement, la solidarité, le courage, le fair-play, ou la tolérance, le football se veut aussi un langage commun dans le monde entier, au-delà de barrières telles que la race, le sexe ou l’âge.

Dans le cadre de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), et en attendant de poursuivre ses engagements en faveur de la prochaine Coupe du monde 2022 de football, Chery a mené plusieurs actions liées au monde footballistique, et ce, dans de nombreux médias du Continent africain via les plateformes digitales et les réseaux sociaux.