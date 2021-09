Aradei Capital en passe de devenir l’actionnaire majoritaire d’Akdital Immo

Aradei Capital, BFO Partners et Akdital sont sur le point de sceller un partenariat stratégique pour accompagner la croissance et le développement du Groupe Akdital dans le secteur de la santé privée au Maroc.

La foncière Aradei Capital est en cours de rejoindre le tour de table d’Akdital Immo, une société immobilière détenue par le Groupe Akdital et BFO Partners. TGCC, de par ses liens avec BFO Partners, sera partenaire dans la réalisation des projets. La réalisation de cette opération est conditionnée par les autorisations réglementaires.

Les trois sociétés s’allient donc au sein de la joint-venture Akdital Immo pour développer des établissements de santé aux normes internationales avec pour objectif de répondre aux attentes des citoyens marocains en matière de santé. Aradei Capital deviendrait l’actionnaire majoritaire à 51% de cette joint-venture aux côtés de Akdital (32%) et BFO Partners (17%).

En constituant la foncière Akdital Immo, le Groupe Akdital avait pour objectif de se concentrer de manière exclusive sur son cœur de métier, l’exploitation des établissements de santé. Akdital Immo, quant à elle, se chargera du développement et de la gestion des actifs immobiliers du Groupe et s’appuiera sur l’expertise de Aradei Capital, foncière spécialisée dans l’acquisition, le développement et la gestion d’actifs immobiliers locatifs.

L’entrée au capital de Aradei Capital au sein de Akdital Immo s’inscrit dans la continuité stratégique de la foncière de se développer sur une nouvelle classe d’actifs, la santé. Cette transaction permet également à la foncière de diversifier ses locataires en intégrant un opérateur de la santé de premier rang.

« Akdital se réjouit de ce partenariat stratégique qui lui permet de poursuivre son objectif de se concentrer sur son cœur d’activité, l’exploitation de cliniques, et de bénéficier de l’accompagnement et de l’expertise de Aradei Capital dans le domaine de l’immobilier locatif », souligne Dr Rochdi Talib, président-directeur général du leader de la santé privée au Maroc.

« Ce partenariat de long terme avec deux acteurs majeurs de la santé et de l’immobilier, donnera une nouvelle impulsion à la croissance de la foncière après la transaction sur le marché des OPCI en mars dernier. C’est également une nouvelle étape dans la stratégie de diversification de la foncière sur un nouveau secteur clé tel que la santé », note pour sa part Nawfal Bendefa, président-directeur général de Aradei Capital.

Pour rappel, Akdital Immo est une société créée en 2020 pour accompagner la stratégie de développement du groupe Akdital au-delà de la ville de Casablanca, sur des implantations stratégiques à travers le Royaume. Akdital Immo détient la clinique privée située à El Jadida ouverte en juin dernier ainsi qu’un pipeline de développement de cliniques privées sur les villes d’Agadir, Tanger, Safi et Salé. Des opportunités d’investissement sont également en cours dans deux autres villes. Ces établissements de santé seront loués par Akdital Immo à Akdital au titre de contrats de bail long terme. Ce programme d’investissement s’élève à environ 1 milliard de DH sur la période 2021-2023.