Aradei Capital : feu vert pour l’introduction en bourse

La foncière obtient l’autorisation de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) pour son introduction à la Bourse de Casablanca. La période de souscription est prévue du 1er au 4 décembre 2020 et le prix de l’action est fixé à 400 DH.

Aradei Capital obtient son visa pour la bourse de Casablanca. Le gendarme du marché des capitaux (AMMC) vient en effet de lui octroyer son visa (sous la référence VI/EM/024 en date du 23 novembre 2020) pour l’introduction à la bourse de Casablanca. Dans le détail, cette opération d’un montant de 600 millions de dirhams a pour principal objectif de financer la croissance de la foncière, et s’inscrit surtout dans la continuité de la mission établie par Aradei Capital en 2014 consistant à développer un portefeuille diversifié d’actifs immobiliers à rendement locatif de qualité.

Force est de préciser que la foncière détient un patrimoine composé de 29 actifs à travers 15 villes du Royaume et valorisé à plus de 5 milliards de DH, et ambitionne de devenir une valeur de référence du marché des capitaux et à faire participer le marché à sa croissance. « La période de souscription est prévue du 1er au 4 décembre 2020 et le prix de l’action est fixé à 400 dirhams. Les actions de Aradei Capital seront en vente dans toutes les agences bancaires et sociétés de bourse membres du syndicat de placement », précise Aradei Capital. Notons que les conseillers financiers de l’Opération sont CFG Finance, Capital Trust Securities et Valoris Corporate Finance.

