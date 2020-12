Arrivée à Rabat du premier vol direct entre Israël et le Maroc [Vidéo]

لحظة ستدخل التاريخ : مسؤولون مغاربة يستقبلون جاريد كوشنر – المستشار السامي لرئيس الولايات المتحدة – ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات بمطار الرباط. History in the making: Moroccan officials welcome Jared Kushner – Senior Advisor to the President of the United States – and Israeli National Security Advisor Meir Ben-Shabbat at Rabat’s airport. #AbrahamAccords #LY555