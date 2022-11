Artisanat. Les exportations nationales en hausse à fin septembre

Les exportations des produits artisanaux ont augmenté de 17% au cours des neuf premiers mois de 2022 en glissement annuel, et de 23% par rapport à l’année 2019. C’est ce qu’a indiqué ce 14 novembre courant Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire.

En réponse à une question centrale lors de la séance hebdomadaire des questions orales à la Chambre des représentants, sur l’intérêt porté aux artisans et aux métiers de l’artisanat, Mme Ammor a souligné, que l’artisanat a connu un essor important depuis la reprise du secteur du tourisme, notant que cette dynamique a eu un impact positif sur les exportations nationales de produits de l’artisanat. Et d’ajouter que la stratégie du ministère dans le secteur de l’artisanat repose sur deux axes principaux, à savoir la structuration et l’organisation des activités liées à l’artisanat, ainsi que le développement de l’offre en produits artisanaux, leur promotion et leur commercialisation.



Parallèlement, le département s’engage à développer des partenariats avec divers acteurs visant à promouvoir les produits artisanaux, à travers la mise en œuvre des accords sur la commercialisation électronique via des plateformes spécialisées, a noté la ministre, relevant à cet égard que la deuxième édition de l’opération «Aradei» relative à la commercialisation de produits artisanaux à travers 11 centres commerciaux a été un «grand succès».



