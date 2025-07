Assises nationales: plaidoyer pour un usage responsable et éthique de l’IA

Les participants aux premières Assises nationales de l’Intelligence Artificielle (IA) ont appelé à l’élaboration d’une feuille de route nationale définissant les objectifs du Maroc, ses priorités et ses composantes éthiques, en cohérence avec les normes internationales et en promouvant un usage responsable de l’IA.

Dans les recommandations ayant sanctionné ces Assises, organisées les 1er et 2 juillet par le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, les participants ont plaidé pour la préparation de textes législatifs régissant le développement et l’usage de l’IA, incluant des principes éthiques garantissant le respect de la vie privée, la transparence et la redevabilité.

En matière de gouvernance de l’IA, ils ont insisté sur l’élaboration de lignes directrices éthiques garantissant l’équité, la transparence, et la responsabilité, tout en anticipant les risques potentiels comme la discrimination ou la perte d’emplois.

Les recommandations, présentées par la ministre de tutelle Amal El Fallah Seghrouchni, ont encouragé l’investissement en R&D et les partenariats technologiques public-privé, en vue de produire des solutions intelligentes au service de l’économie nationale, sur la voie de la création de plateformes nationales de données sécurisées et du renforcement des capacités nationales en cybersécurité, entre autres.

Sur le plan de développement des secteurs sociaux, les participants ont plaidé pour l’extension de l’usage de l’IA pour le diagnostic précoce des maladies et l’amélioration des services de santé, notamment dans les zones sous-dotées, afin de renforcer l’efficacité du système de santé et réduire les inégalités territoriales.

Ils ont, en outre, mis en avant l’importance d’intégrer l’IA dans les processus d’évaluation pédagogique et la conception de contenus éducatifs intelligents permettant de diagnostiquer les difficultés et proposer des plans de soutien individualisés.

Sur un autre sujet, ils ont recommandé d’utiliser l’IA pour la préservation du patrimoine culturel et linguistique national, le développement de contenus numériques et la valorisation de la diversité culturelle marocaine dans l’espace numérique mondial.

En termes de soutien à l’entrepreneuriat et aux startups, les différents participants ont plaidé pour un accompagnement des TPE/PME et startups dans l’intégration de l’IA dans leurs processus de production et de services via des programmes d’incitation et d’assistance technique, dans le but d’accroître leur productivité et renforcer leur compétitivité.

À cet effet, ils ont recommandé le lancement d’incubateurs et de centres d’innovation spécialisés offrant aux startups un environnement propice au développement de solutions intelligentes marocaines à forte valeur ajoutée locale et internationale.

Cette rencontre nationale inédite a rassemblé les représentants de plusieurs ministères et institutions publiques, du secteur privé, de fonds d’investissement, de fonds souverains et de startups marocaines, ainsi que des personnalités internationales, du monde académique et universitaire et de la société civile et des talents de la diaspora.

Les Assises se sont articulées autour de 13 verticales, représentant les domaines où l’IA peut avoir l’impact le plus transformateur pour le Maroc, notamment la réforme et la modernisation de l’administration, l’éducation et les nouvelles pédagogies, le sport, la santé et la médecine de précision, la smart agriculture et la production halieutique.

Le programme des assises a été divisé en deux segments, à savoir une première journée consacrée aux sessions techniques sectorielles et aux démonstrations de startups innovantes grâce à l’IA, et une deuxième axée sur les dimensions politiques et la coopération internationale de l’IA.