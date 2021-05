Association des comités nationaux olympiques d’Afrique : Kamal Lahlou élu vice-président

Kamal Lahlou a été élu, mardi au Caire, vice-président de l’Association des comités nationaux olympiques d’Afrique (ACNOA), en marge de la 19ème Assemblée générale ordinaire de cette organisation africaine.



Cette rencontre, qui s’est déroulée en présence des présidents des comités olympiques africains, a abordé un ensemble de sujets, y compris les détails du nouveau budget et l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire, qui prévoit l’élection du Conseil d’administration pour une période de quatre ans. Le Maroc a été représenté à cette rencontre par une délégation composée de la Présidente de la Confédération africaine de volleyball et membre du Comité de parité de cette organisation continentale, Bouchra Hajij, du Vice-président du Comité national olympique marocain (CNOM), Kamal Lahlou, ainsi que du Secrétaire général du CNOM, Abdellatif Idmahamma.

Lire aussi | Marché de l’intérim : un nouvel acteur français débarque au Maroc



C’est la première fois qu’un marocain accède à ce poste, dans le cadre d’une compétition entre l’Afrique anglophone et l’Afrique francophone qui persiste alors que les enjeux pour le continent sont communs. Cette élection est assurément le résultat de la politique africaine du Maroc, initiée et menée par S.M. le Roi. C’est aussi la consécration d’une carrière dédiée au sport, celle de Kamal Lahlou, pratiquant, enseignant, puis dirigeant. Il est vice-président du CNOM et président de la Commission Marketing de l’ACNOA. Le plus important c’est que cette élection signe le grand retour du Maroc dans les instances sportives africaines.