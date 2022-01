Assurances. La bancassurance dans une bonne dynamique

La bancassurance maintient le cap. Selon l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS), cette branche a drainé 29,9% du chiffre d’affaires (CA) du secteur des assurances en 2020. L’ACAPS fait observer dans son rapport annuel 2020, rendu public récemment, que le secteur reste dominé par les assurances vie avec 95,3% du chiffre d’affaires généré. Le rapport indique aussi que le marché de la bancassurance est animé par 11 banques, 3 sociétés de financement et une association de microcrédit, et que cette activité se concentre sur les assurances de personnes, l’assistance et l’assurance-crédit.

On note que le réseau bancaire autorisé à présenter les opérations d’assurances se compose de 6.021 agences. La région de Casablanca-Settat concentre 29,4% des agences bancaires, suivie de Rabat-Salé-Kenitra et de Fès-Meknès, avec respectivement 15,4% et 13,1%. Le rapport montre également qu’à fin 2020, le réseau de distribution comptait 2.114 intermédiaires d’assurances (1.655 agents et 459 courtiers) et 650 bureaux de gestion directe.

Lire aussi | Loi des Finances 2022. Le pouvoir d’achat soutenu avec plus de 16 milliards de Dirhams

De même, la répartition géographique montre une forte présence des intermédiaires et bureaux de gestion directe sur les régions de Casablanca-Settat (31,1%), Rabat-Salé-Kénitra (15,3%) et Fès-Meknès (11,3%) qui concentrent 57,7% des points de vente. L’ACAPS précise que ce canal de distribution a généré 70,1% du CA du secteur, dont 33% par les courtiers d’assurances et 23,6% par les agents d’assurances.