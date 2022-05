Atlan Space représentera le Maroc lors des Africatech Awards

AfricaTech Awards vise à reconnaître et soutenir les startups émergentes qui sont à l’origine d’innovation et d’impact sur le développement à travers le continent dans trois secteurs principaux : la Climate Tech, la FinTech et la Health Tech. Les 45 sociétés (15 dans chacune des trois catégories du prix ) ont été sélectionnées sur plus de 300 candidatures.

Spécialisée dans l’intelligence artificielle pour guider les avions sans pilotes dans leurs missions de collecte de données et de surveillance sur de larges zones géographiques, Atlan Space a été sélectionnée dans la catégorie Climate Tech. Selon l’IFC, qui co-organise ce concours, la FinTech est la catégorie qui a reçu le plus de candidatures (124), suivie par la Health Tech (95) et la Climate Tech (93).

ATLAN Space développe de l’intelligence artificielle pour permettre aux drones d’effectuer des missions de surveillance en totale autonomie et sans aucune intervention humaine. Ceci, à des fins humanitaires ou pour combattre les crimes environnementaux tels que la pêche illégale ou la déforestation. La technologie développée par ATLAN Space, fait l’objet de dépôt de plusieurs brevets et a reçu le prix de l’innovation de « African Entrepreneurship Award » en 2017.

Les lauréats de chaque catégorie seront annoncés lors de la première cérémonie des AfricaTech Awards, qui aura lieu pendant l’édition 2022 de Viva Technology, qui se déroulera du 15 au 18 juin à Paris. Les trois lauréates bénéficieront d’un accès privilégié aux réseaux de Viva Technology, de l’IFC et des sponsors des catégories. Elles accéderont également à des rencontres individuelles avec des leaders et des cadres supérieurs du secteur de la technologie.

Les 15 start-up dans la catégorie de la Climate Tech, sponsorisées par New Energy Nexus, comprennent : AGROTECH PLUS – Kenya ; ARESS (Myjoulebox) – Bénin ; ATLAN Space – Maroc ; Bekia – Egypte ; Ipren Group – Nigeria ; Easy Matatu – Ouganda ; Eco-V GreenTower – Afrique du Sud ; Farmtopia – Egypte ; iShamba Limited – Kenya ; Koolboks – France, Nigeria et 12 autres pays ; Kumulus – France et Tunisie ; Seavo – Egypte ; Sunpave – Egypte ; The Awareness Company – Afrique du Sud ; WEEE Centre – Kenya.

es 15 start-up dans la catégorie de la Health Tech, sponsorisées par Orange, comprennent : Access Afya – Kenya ; BokDoc – Egypte ; Chefaa – Egypte ; Keeplyna – Tunisie ; Med – Tunisie ; Meditect – Quatar ; Primed E-Health – France, Nigeria et Ouganda ; SonoCare Healthcare – Nigeria ; The Aviro Pocket Clinic – Afrique du Sud ; Vekta Innovations – Afrique du Sud ; Vula Mobile – Dr W Mapham – Afrique du Sud ; Wala Digital Health – Ghana ; Welnes – Egypte ; Zencey – Côte d’Ivoire ; Zuri Health – Kenya.

Les 15 start-up dans la catégorie de la FinTech, sponsorisées par Cassava Technologies, comprennent : abela – Afrique du Sud ; Applied Logic Ltd – Nigeria ; Click2Sure – Afrique du Sud ; Crop2Cash – Nigeria ; DREAMCASH Cameroon SA – Cameroun ; Duhqa – Kenya ; eMaisha Pay – Ouganda ; Franc – Afrique du Sud ; ImaliPay – Kenya ; Lipa Later – Kenya ; Neqabty – Egypte ; Popote pay – Kenya ; Premiercredit – Zambie ; Proxalys – Sénégal ; Singpay2022 – Gabon.