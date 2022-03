Attijariwafa bank. 2,7 milliards de DH débloqués au profit des jeunes porteurs de projet en 2021

« La progression du produit net bancaire consolidé a bénéficié de la diversification des métiers et des géographies d’Attijariwafa bank. Par pôle d’activité, cette évolution intègre la croissance de la contribution de la Banque au Maroc, en Europe et Tanger offshore (+5,2%), de la Banque de Détail à l’International (+2,5% ou +5,4% à cours de change constants) et des Filiales de Financement Spécialisées (+4,0%) », détaille le groupe bancaire.

Lire aussi | L’ADA lance une vitrine digitale dédiée à la promotion des produits du terroir

On apprend que la contribution du pôle Assurance enregistre, quant à elle, une baisse de 26,3% expliquée par la normalisation de la sinistralité de la branche « automobile » (après une amélioration importante en 2020 en lien avec la baisse des déplacements induite par le contexte sanitaire). De son côté, le résultat d’exploitation enregistre un accroissement de +53,7% (+29,6%3 ) pour se fixer à 9,5 milliards de DH. Le résultat net consolidé et le résultat net part du groupe ressortent respectivement à 6,2 milliards de DH et à 5,1 milliards de DH en croissance de +66,2% (+38,9%3 ) et de +70,5% (+39,2%3 ).

Sur un autre plan, on note qu’en 2021, Attijariwafa bank a poursuivi le soutien et l’accompagnement des ménages, des très petites et moyennes entreprises, des grandes entreprises locales et régionales et des institutionnels dans les différents pays de présence contribuant à stimuler la reprise économique. Au Maroc, le groupe bancaire a pu réaliser le financement de 12.000 jeunes et porteurs de projet pour un montant de 2,7 milliards de DH, dans le cadre de l’initiative « Intilaka ». Cela correspond à 41% du total des crédits accordés par le secteur bancaire.

Lire aussi | Martur Fompak International inaugure une usine de production à Tanger

On note aussi le financement de 18.029 PME pour un montant de 9,0 milliards de DH dans le cadre des initiatives « Damane Express » « Damane Attasyir » et « Damane Istitmar », soit une part de marché de 72%. Le top management explique aussi que les équipes Attijariwafa bank se sont mobilisées en 2021 afin de concevoir et de lancer l’exécution du nouveau plan stratégique @MBITIONS 2025.