Attijariwafa bank et le Crédit Agricole du Maroc signent un mémorandum d’entente

A travers la signature de ce mémorandum d’entente, Al Filahi Cash et Wafacash s’allient pour travailler sur les initiatives nationales, la commercialisation des services de transferts et de paiement, l’intermédiation dans les services de prêts, et toute autre opportunité de business, indique un communiqué conjoint d’Al Filahi Cash et Wafacash.

Le groupe Attijariwafa bank et le groupe Crédit Agricole du Maroc, représentés respectivement par Mohamed El Kettani, Président Directeur Général et M. Noureddine Boutayeb, Président du Directoire, ont signé le 12 décembre courant un mémorandum d’entente (MoU) portant sur le renforcement du cadre stratégique de collaboration de leurs filiales respectives à savoir Wafacash et Al Filahi cash.

Le réseau d’Al Filahi Cash, qui cible une clientèle principalement rurale et périurbaine dans des zones à forte démographie et à faible couverture en points de proximité, vient ainsi en complémentarité du réseau Wafacash, pour assurer une meilleure présence vis-à-vis de la clientèle.

Cette couverture territoriale favorisant la réduction des disparités, s’inscrit amplement dans le cadre de la stratégie nationale d’inclusion financière visant la facilitation de l’accès des personnes défavorisées aux différents services et produits financiers. Attijariwafa bank et le Crédit Agricole du Maroc, tous deux leaders de leurs secteurs respectifs et acteurs majeurs de l’inclusion financière, allient leur force à travers leurs filiales respectives et capitalisent sur l’expertise, les compétences et moyens techniques dont chacune dispose et ce, afin qu’elles puissent réaliser ensemble leurs objectifs stratégiques et opérationnels de développement, d’expansion et de proximité.

En paraphant cet accord, ces deux établissements de paiement pourront ainsi commencer à collaborer dans différents secteurs, selon la réglementation en vigueur. Elles pourront en outre mieux mutualiser leurs efforts afin de développer des services de transferts d’argent et de paiement ciblant le monde rural et urbain.