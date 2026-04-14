Attijariwafa bank revisite «120 ans d’histoire économique et financière du Royaume»

C’est un évènement historique exceptionnel qui devra marquer la journée du 16 avril 2026, à Casablanca. Le Groupe Attijariwafa bank, premier groupe bancaire et financier au Maroc, organise une rencontre pour révéler un « Beau Livre », élaboré et consacré à 120 ans d’histoire économique et financière du Royaume. Cet évènement exceptionnel se déroulera à l’Auditorium de la Tour Attijariwafa bank, Casablanca Finances City.

Elaboré avec le concours d’un comité scientifique et éditorial, cet ouvrage rassemble archives, témoignages et analyses mettant en perspective les grandes mutations économiques qu’a connues le Royaume au fil des décennies, ainsi que les trajectoires d’entreprises et de décideurs ayant contribué à façonner son développement.

Se voulant être un « Marqueur historique », tout en contribuant à l’enrichissement de la mémoire collective des marocaines et des marocains, ce « Beau Livre » est l’occasion pour le Groupe d’offrir un regard sur le passé national, dans un domaine souvent perçu comme trop technique et réservé à une élite, et de rendre hommage à plusieurs générations de femmes et hommes qui, par leur engagement, leur persévérance, leur vision et leur constance, ont contribué à structurer durablement le tissu économique national.

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Au cours de cette rencontre, des personnalités institutionnelles, des capitaines d’industrie ainsi que des contributeurs du « Beau Livre » seront présents pour enrichir ce moment exceptionnel à travers des échanges, des réflexions et des témoignages sur les grandes transformations économiques du Royaume, les défis traversés et surmontés, ainsi que les ambitions portées par plusieurs générations d’entrepreneurs et de décideurs.

Ce « Beau Livre » aura ainsi une place particulière dans la mémoire collective et deviendra une référence nationale et internationale pour les historiens et, de manière générale, la recherche universitaire, ainsi que pour les nouvelles générations marocaines qui pourront s’inspirer d’expériences pratiques et d’exemples concrets de réussites des compétences nationales dans les domaines économique et financier.

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L’ouvrage permettra certainement aux marocaines et aux marocains de « voyager dans le temps » et de découvrir l’ancrage historique et sociétal profond de l’entrepreneuriat marocain qui n’est nullement le fruit d’un simple mimétisme ou suivisme de modèles exogènes. Les 120 ans d’histoire économique et financière du Maroc permettront aux marocaines et au marocains de disposer d’un « miroir» reflétant fidèlement une réalité historique vécue et partagée, source de fierté et de singularité, où pourront puiser les jeunes générations actuelles et futures, pour assurer la relève et continuer à honorer leur pays en relevant les nouveaux défis de ce 21ème siècle.