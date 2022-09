Au diable les politicards et les envieux et gloire au Maghreb

Ainsi, ce n’est pas Kaci Saïd, président de la Tunisie qui peut nous fâcher avec l’Histoire. L’Histoire, la vraie, se fait avec les actes, les valeurs et les personnes responsables, et ne tient jamais compte des égarements et des égarés, quelle que soit la position qu’ils ont cru occuper de leur vivant.

Le Maroc est en Afrique et au Maghreb où ses actions pour le développement de tous se comptent par dizaines. Bien assis sur la Vérité, le Maroc est en train de consolider ses acquis dans le dossier du

Sahara. Aussi, on ne va pas tomber dans le piège d’en vouloir à celui-ci ou celle-là.

Ons Jabeur, est une belle et authentique championne tunisienne qui fait honneur à son pays et partant à

tout le Maghreb. On a assez combattu pour la promotion et la consécration de la femme et donc on salue l’exploit de Jabeur, finaliste à l’US Open.

Comme on ignorera les pitreries et les écarts de ceux qui crachant sur toutes les valeurs ont

conspué nos jeunes footballeurs dans le match qui les opposait aux Algériens dans un stade

à Mascara en Coupe arabe U17.

Il y a des actes qui ne méritent que le mépris. On n’a pas à prêter attention aux gesticulations de fantoches créés par des intérêts, corrompus et donc voués au néant.

Alors bravo à ceux et celles qui le mérite et … zut pour les autres.